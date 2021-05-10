找出根源 快速消除疼痛

从简单的治疗方法到快速有效的止痛药，一起来看看如何无痛一身轻。

你是否曾被紧张性头痛，或肌肉遭拉扯的持续性疼痛所困扰？研究显示，全球每天有三分之一的人口在疼痛中度日*，他们一年里，可能遭受从头痛到神经紧张和关节痛等多达10种不同疼痛的折磨，控制不当往往还会影响日常生活作息。

其实，我们不必默默忍这些疼痛，通常只需调整一下生活方式或采取舒缓疼痛的方法，问题就可解决。以下介绍如何识别三种常见的疼痛、其导因，以及缓解这些疼痛的简单方法。

紧张性头痛

紧张性头痛是最常见的一种头痛，患者感觉前额或头部两侧和脑后有压迫感。它一般是压力和焦虑引起的，故常被称为“压力性头痛”。不良的姿势、下颔紧绷、电子器材的眩光都可能诱发紧张性头痛。

紧张性头痛是不良生活习惯造成的，因此只要稍微改变一下生活方式，头痛问题便可迎刃而解。首先，最重要的是放轻松，静坐、深呼吸和轻柔的伸展运动，是消除紧张性头痛的既简单又有效的方法。如果你长时间伏案工作，那么良好坐姿至关重要，务必保持自然的端坐姿势，肩膀向后并放松；双脚平放地板上并保持髋部距离；最后，限制使用电子器材的时间。若无法办到，建议使用防眩光防护屏或蓝光滤光镜眼镜，以减少眼睛疲劳。

经痛

研究显示，撇开月经周期的腹胀、痤疮、情绪波动和肌肉酸痛等不适症状，每10名妇女就有8人为经痛所苦**。幸亏有许多减轻经痛的方法。比如在小腹上放个热水袋就有助放松子宫肌肉和促进血液循环。医生也建议患者进行中等强度的有氧运动，如步行或慢跑，来减轻腹胀。除了改善血液循环，轻度锻炼还可使身体释放一种让人“感觉良好”的激素内啡肽（endorphins），缓解月经周期的疼痛症状。

缓解月经周期的疼痛症状，不让其影响你与家人的天伦之乐。（图/商家提供）

身体酸痛

由发烧或流感引起的身体疼痛很常见。病毒会引发炎症，因为当身体受到病毒攻击时，人体的免疫系统会尝试消灭它们而使肌肉产生酸痛感。

应付身体酸痛有好多方法。保持水分充足，水分可预防肌肉痉挛和酸痛，生病时更是如此，水分还可补充体液帮助身体对抗感染。除了放松肌肉以缓解身体的疼痛外，洗个热水澡、淋浴、按摩可间接帮助我们加速康复，因为热水澡、淋浴、按摩会降低皮质醇（cortisol）水平，皮质醇是一种会削弱人体免疫力的激素。

快速安全地缓解疼痛

消除疼痛超过65年的TYLENOL现已在本地销售。(图/商家提供）

在尝试了各种止痛方法后，如果你仍需要快速消除疼痛，不妨使用TYLENOL。这项为人们消除疼痛超过65年的最畅销止痛药现已在本地销售。

每一颗TYLENOL含500mg扑热息痛（paracetamol），可有效缓解多种不适，包括头痛、经痛、肌肉酸痛、扭伤、关节疼痛和发烧。此外，这项速效产品在15分钟内便开始缓解疼痛。它不伤胃，适合成人和12岁以上的儿童服用。

TYLENOL® 500mg 将于2021年5月开始在Cold Storage、Giant、Guardian、Fairprice、Market Place by Jasons、Unity、Watsons 等零售商店，以及Amazon、Lazada、PandaMart、Qoo10、Redmart和Shopee 等电子商务平台销售。

本文仅提供一般信息，不能替代医学建议。若有任何健康问题或疼痛持续，请咨询医疗或保健专业人士。

*Gallup Global Emotions Report 2019

**Journal of Pain Research, 2012

【本文由TYLENOL呈献】