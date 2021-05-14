哪些疾病致男性排尿困难？

许多年长男性有频尿、夜尿多、排尿不顺畅等的问题。大家都认为，这是男性老化的自然现象，甚至认为“老了就是这样的，治疗也没用”。实际上，这可能是良性前列腺增生的症状，但也可能是其他疾病所导致。《活得好》请泌尿专科医生解析还有哪些疾病可能引致这些症状。

随着年龄增长，前列腺增变大，影响尿道，鹰阁医院泌尿科专科医生陈元林说，这种情况称为良性前列腺增生（Benign Prostatic Hyperplasia，BPH），症状包括：

尿流微弱，需额外精力才能排出尿液。

尿频，尤其是夜尿多，影响睡眠质量。

感觉膀胱没完全排空。

尿失禁。

尿中有血。

若没及时接受治疗，医生提醒，其并发症包括尿道阻塞，排尿困难，这或引致尿道感染、尿结石，甚至损害肾脏。不过，医生也提醒，上述症状未必一定是前列腺增生所导致，也可能其他疾病，如感染、膀胱结石、前列腺癌或膀胱癌所致。

由此可见，和泌尿系统相关的症状不应被视为老化的自然现象，而不当一回事，应由医生诊断病因，对症下药，给予适当治疗。

良性前列腺增轻微症状者，在生活中做出小改变，可帮助改善症状：