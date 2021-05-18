南大生发起运动 鼓励坦诚讨论器官捐献

南洋理工大学四名学生发起公众教育运动“Don't Hold Back”，希望鼓励更多国人和家人敞开心房，坦诚讨论器官捐献。她们年纪尚轻，却明白生死离别可能比想象中突然；让亲人知道自己是否要捐献器官，其实是很重要的生前规划。

关于器官捐献，叶星辰（23岁）的体会比许多同龄人更深。

四年前，叶妈妈因为肝硬化而急需换肝，最后没有等到适合的捐肝者，就因为肝硬化与并发的败血症而离开人世。当医护人员询问她是否捐出母亲的眼角膜时，她坚定地说“不”。

叶星辰说：“我们几个姐妹都深刻记得母亲说过自己不愿意捐出眼角膜。记得大姐在21岁生日过后收到人体器官移植法令（HOTA）的通知信，我们一家人谈了这个课题，也因此知道母亲的意愿。我们尊重母亲的决定，也转告医生她的决定，然后可以更专注于丧礼过程。”

有了切身经历，她更深刻明白：失去至亲已够痛苦，如果还要处理亲人的器官移植手续，却对亲人的意愿一无所知，只会让自己更哀痛。

叶星辰说：“是否捐赠器官，就和自己的财务及身后事规划一样重要。”

为了鼓励更多人坦诚讨论器官移植的想法，就读于南洋理工大学黄金辉传播与信息学院的叶星辰与三名同学，决定以此为毕业作品主题，最近发起了公众教育运动“Don't Hold Back”（别退缩）。她的组员包括：刘恩（23岁）、蔡雁如（25岁）和余雪靖（23岁）。

她们向302名年龄介于21至29岁的年轻人展开问卷调查，结果发现：89.4%的年轻人表明自己可以和家人坦诚讨论器官移植的课题。不过，37%对人体器官移植法令一无所知，66%没想过和家人讨论死后捐献器官一事。

叶星辰说：“在家人健康快乐时先了解他们的意愿，到了该做决定的时候，就不会感觉无所适从或很难决定。”

（左起）南大学生余雪靖、叶星辰、刘恩和蔡雁如发起公众教育运动“Don't Hold Back”，鼓励国人坦诚讨论器官移植的决定。（受访者提供）

重要对话容易被遗忘

Don't Hold Back的官网上，可以看到相当有意思的视频系列“What do you think？”（你认为呢？）。每个视频的主角是一名年轻人和他的家人，两人在摄像机前分享自己关于死亡和善终规划的想法，最后谈到器官捐献。

其中一对主角是刘恩和刘妈妈。让刘恩惊讶的是，妈妈说她曾告诉一家人，希望他们在她去世后帮她撒放骨灰。“我完全不记得妈妈曾经这么说过。我说我也和家人说过自己想在死后捐献器官，妈妈却说她不记得有过这段对话。那时我才发现，原来关于生死的非常重要对话，可能轻易地被遗忘或忽视。”

她坦言：要和母亲谈论生死事宜并不容易，她本身觉得有点不自在。“我和父母亲很少谈到这些话题，但这些都是非常重要的对话。人生无常，未雨绸缪无可厚非。我很高兴我们有了那一段对话，因为现在我们都知道彼此有同样的意愿，想在离开人世后捐献器官。”

蔡雁如和家长也有过类似对话，她相信如果愿意谈论器官捐献，接下来也比较容易展开更深入的有关善终的对话。“这些对话非常重要，因为可以帮助一家人做好心理准备。身为年轻人，我们可能觉得自己可以一直勇往直前，或感觉没有什么可以阻挠我们的，但人生难以预测，特别是在发生全球大流行疾病的时候。”

既然已自动加入，为何还要谈捐献？

根据本地人体器官移植法，凡21岁及以上的新加坡公民或永久居民如果没选择退出（opt out），医院可在他死后将其器官（肾、肝、心和眼角膜）移植他人。既然大部分人都已经“自动加入”器官捐献行列，为何还须要和家人讨论自己的意愿？

蔡雁如说：“很多同辈认为没有讨论的必要，但我觉得这个心态必须改变。器官捐献不只是自己的决定，也涉及一家人，因为从入院到医生宣布脑死的过程中，家人都参与其中。因此，我们告诉家人自己愿意在死后捐献器官，家人知道这是亲人的意愿，就能更好地面对失去亲人的伤痛，并处理捐献器官所涉及的医疗步骤。”

余雪靖说：“其实不只是器官捐献，善终规划也一样，并非只是为了表达自己的意愿，或希望家人遵循自己的意思去做，这么做是为了亲人着想，让他们可以少一个担忧，也能更确定自己在执行的正是亲人想做的事。”

离世后可捐献哪些器官

人体器官移植法令在1987年推行，并在2004年和2008年修正，扩大所覆盖的人群和器官。心智正常的21岁及以上公民和永久居民只要不选择退出，肾脏、肝脏、心脏和眼角膜就可能被取出供移植用途。

医药（治疗、教育及研究）法令（MTERA）则允许其他器官也被捐赠，这个部分必须主动加入（opt in）。

想多了解器官移植的过程，或是如何与亲人谈论人体器官移植法令，以及自己的意愿，可浏览：Don't Hold Back网站（www.dontholdback.sg）。

其他器官移植相关网址：

·www.liveon.gov.sg/

·www.gov.sg/article/what-is-hota-all-about