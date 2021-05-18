猪胆酸防治糖尿病有望突破

（香港新华电）受中国传统医学启发，香港浸会大学的一项最新研究成果证明，猪胆酸在人体内可有效控制血糖水平，在预防和治疗二型糖尿病方面有望取得突破。

中药百科全书《本草纲目》中记载，猪胆主治“骨热劳极，消渴，小儿五疳”。其中“消渴”症就是现代医学所认知的糖尿病。

猪胆与糖尿病之间的关系，发挥治疗作用的机理，一直没有得到深入研究和清晰的解释。香港浸会大学中医药学院教授贾伟领导的研究团队近日受访时说，经过近10年的实证研究证明，猪胆酸在维持人体血糖水平方面发挥重要作用。

动物用以消化和吸收脂肪的胆汁酸中，有一类被称为猪胆酸及其衍生物（统称猪胆酸），这种物质在猪的胆汁酸中含量高达近80%，而在人的胆汁酸中只有约2%。

贾伟及其研究团队经过动物血液对比等实验发现，猪胆酸与血糖水平呈现负相关性，在使用药物让猪的肝脏减少产生胆汁酸20%至30%以后，猪的血糖水平迅速上升了约30%；再为这些猪补回胆汁酸后，它们的血糖水平随即回落至正常水平。

贾伟说：“我们初步判断，猪之所以对高脂、高碳水化合物饮食引起的糖尿病有非常强的抵抗作用，与它体内胆汁酸总量高，胆汁酸的结构是有关系的。”。

中国工程院院士、药代动力学专家刘昌孝说，传统中医药对今天的医学研究依然具有重要的启示和借鉴价值。这项研究用现代分子生物学和代谢组学技术为传统中医药发扬光大，为中医药的现代化研究和新药发现开辟了一条新路。

目前，研究团队正在系统开发基于猪胆酸结构治疗代谢疾病的新药，这项研究成果已被国际科学期刊《细胞—代谢》和《自然·通讯》刊载。