第一型糖尿病可在青春期出现

不是只有孩童才会患上第一型糖尿病，它也可以在成年后才出现。

糖尿病是全身性代谢异常疾病，跟胰岛素分泌息息相关。第一型糖尿病占所有糖尿病患者的5%，因为不常见，所以人们对这疾病的认识较少，常被认为与第二型糖尿病相同。事实上，第一和第二型的糖尿病是不同的。

新加坡中央医院内分泌学高级顾问医生陈淑玲接受《联合早报》访问时说，所谓第一型糖尿病是指身体的免疫系统攻击自己的细胞，导致胰岛素分泌不足引起的。患者须终身施打胰岛素以维持糖分代谢，避免酮酸中毒。

陈淑玲医生：目前第一型糖尿病是无法预防或扭转的。（受访者提供）

青春期才是发病高峰期

另一个因素是与遗传有关的，如果家族成员患有第一型糖尿病，无疑提高了风险。

陈淑玲医生说：“多数儿童新增的糖尿病病例，属于第一型糖尿病。青春期往往也是第一型糖尿病的发病高峰期。一般人认为第一型糖尿病只发生在儿童身上是不正确的。成年后，也可能被发现患病。

而第二型糖尿病通常与超重或肥胖相关，导致胰岛素抵抗，最后形成不足，大量葡萄糖留在血液内造成高血糖，最后演变成糖尿病，通常减轻体重，改变饮食和生活方式可能会缓解。

第一型糖尿病无关体重

有些人以为第二型糖尿病既然与体重有关，那么，第一型糖尿病患者的高风险群就一定是身材瘦削者，陈医生特别澄清说，第一型糖尿病通常与自身免疫系统有关，无关体重。

有人认为第一型糖尿病只要通过良好生活方式是可预防的，陈医生解释：“目前，第一型糖尿病是无法预防或扭转的。”

陈医生说，第一型糖尿病的症状与高血糖（hyperglycaemia）有关，包括葡萄糖通过尿液流失，流失水分。所以，患者会出现尿频、口渴的症状。同时，也因为葡萄糖浓度高，体重随之下降，因为葡萄糖（卡路里）通过尿液流失。第一型糖尿病往往在几周内突然发生，不像第二型糖尿病那样缓慢发病的。由于胰岛素生成细胞丧失得太快，胰岛素生成不足，导致出现急症，恶心、呕吐和腹痛。这是因为没有胰岛素，身体转向脂肪分解作为能量来源，容易发生酮症酸中毒。

注射两种胰岛素维持血糖

第一型糖尿病须要注射两种不同的胰岛素，以维持健康的血糖水平。以基础或背景胰岛素（background insulin）替代而言，陈淑玲医生指出，这个胰岛素注射的作用就是避免脂肪被分解，即使是在空腹状态下，也需要胰岛素以维持正常的血糖值。

与此同时，也需要速效（quick acting）胰岛素以应对食物（尤其是碳水化合物）摄入后，使葡萄糖水平上升。

一般上，患者须要注射两种不同效用的胰岛素，如一天一至两次的基础胰岛素，三餐也须配以三次速效胰岛素（约一天要注射四至五次的胰岛素）。即使是含碳水化合物的零食，也须要注射胰岛素。

陈医生提醒，太低的胰岛素水平会使葡萄糖浓度过高，但过多的胰岛素又使葡萄糖水平过低而出现颤抖、昏迷、说话困难和虚弱等低血糖并发症。所以，管理和配给适合数量的胰岛素对第一型糖尿病患者至关重要。因此，患者要通过针扎指尖以监测血糖、碳水化合物的摄取和活动量，确保给予身体所需的胰岛素剂量。

高级首席营养师卡拉：第一型糖尿病患应避开含糖饮料和甜食。（受访者提供）

了解食物属性控制血糖

新加坡中央医院营养学高级首席营养师卡拉（Kala Adaikan）说，第一型糖尿病患可以从饮食上着手，了解不同食物对血糖水平的影响，尤其是碳水化合物的摄取。

是不是要避开所有碳水化合物？对此，卡拉说，应避开的是进食精制碳水化合物，如含糖饮料和甜食，因为这些食物会加速葡萄糖被释放至血液中，导致血糖水平快速上升出现高血糖症。

不过，淀粉类食物如米饭、面条、意大利面、谷物和淀粉类蔬菜如马铃薯，与精制糖相比，释放葡萄糖进入血液的速度较慢。为了达到最佳的血糖控制效果，应给予正确数量的胰岛素以配合所摄入的碳水化合物数量。

她建议，第一型糖尿病患者依据各自的身体所需，来计算每餐的碳水化合物摄取量，以提高灵活性，让他们可以根据食量和社交活动，享受美食，而不是因病影响了生活品质和社交活动。如何健康进食，选择正确的碳水化合物，她建议患者咨询营养师，并通过计算每餐的碳水化合物进食量，以调整胰岛素剂量。

新加坡中央医院

第一型糖尿病英语讲座：

日期：6月8日、15日和22日

时间：

中午12时30分至1时30分

主讲：内分泌科高级顾问医生陈淑玲、Suresh Rama Chandran医生、糖尿病专科高级护士林慧雯、高级首席营养师Kala Adaikan和第一型糖尿病患者。

平台：Zoom（线上讲座）

登记：bit.ly/T1SGH，需要线上登记，先到先得。

费用：免费