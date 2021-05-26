防疫勤洗手 也要防手湿疹

冠病疫情暴发以来，勤洗手被认为是最有效的防疫方法之一。大家洗手或用搓手液的次数多了，有些人因此皮肤变得干燥，严重的话，甚至引发手湿疹。哪些人患手湿疹的几率较高？如何避免皮肤出问题？《新明日报》《活得好》请皮肤专科医生解析。

竹脚妇幼医院皮肤病专科顾问医生李慧荃接受《活得好》访问时说，经常洗手，意味着手接触肥皂和水分的次数更多，破坏皮肤屏障，导致皮肤变得干燥，更易受到刺激，出现手湿疹的几率增高。如果形成湿疹，皮肤会发炎，呈现发红、发痒和龟裂，有时还会肿痛，也可能引致感染。