防疫勤洗手 也要防手湿疹 订户 来自 / 新明日报 文 / 庄秀慧 发布 / 2021年5月26日 9:00 AM 洗手或用搓手液的次数多了，有些人的皮肤变干，甚至引发手湿疹。 （图：istockphoto） 字体大小: 小 中 大 冠病疫情暴发以来，勤洗手被认为是最有效的防疫方法之一。大家洗手或用搓手液的次数多了，有些人因此皮肤变得干燥，严重的话，甚至引发手湿疹。哪些人患手湿疹的几率较高？如何避免皮肤出问题？《新明日报》《活得好》请皮肤专科医生解析。竹脚妇幼医院皮肤病专科顾问医生李慧荃接受《活得好》访问时说，经常洗手，意味着手接触肥皂和水分的次数更多，破坏皮肤屏障，导致皮肤变得干燥，更易受到刺激，出现手湿疹的几率增高。如果形成湿疹，皮肤会发炎，呈现发红、发痒和龟裂，有时还会肿痛，也可能引致感染。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 活得好 高尔夫球肘症状 与网球肘有何不同？ 婴儿猝死症风险高 未满四个月 不宜同睡