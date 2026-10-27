三专家受邀“乐活谈保健” 分享听力、营养与胃酸倒流中医调理
从2007年开始举办至今的”乐活谈保健”，是《早报·乐活》最长寿的招牌保健讲座。 （档案照）
听力、营养摄取与肠胃调理，是每天都必须注意的事。听听医疗专家的见解，对自己和家人的健康都有很大的帮助。
《联合早报》将于11月21日（星期六）主办“乐活谈保健”华语讲座：健康开讲。三名医疗专家会以华语清楚解析新一代助听器的特色；50岁后的身体变化与日常营养要点；以及中医如何调理焦虑型胃酸倒流。
【讲题一】当助听器学会”听懂”声音 AI带来了什么突破？
主讲者：The Hearing Specialist Group首席听力学家陈文海
【讲题二】吃出健康 活出活力
主讲者：获认证的饮食治疗师兼Eat Right Clinic and Nutrition Consultancy创办人王庆林
【讲题三】焦虑型胃酸倒流的中医调理与穴位按摩及饮食保健
主讲者：宇瑛中医诊所何宇瑛教授
讲座设问答环节，欢迎读者现场发问。
成功报名并出席者可获价值超过$180的保健礼包。
▲乐活谈保健讲座：健康开讲
11月21日（星期六）下午2时至傍晚5时
地点：SPH Media报业中心礼堂
报名费：每人$8（早报订户报名免费）
报名网址：zb.sg/zb-lohas
座位有限，报名额满为止。
讲座由《联合早报》主办；Enercal、The Hearing Specialist Group和宇瑛中医诊所赞助。主持人是《联合早报》资深高级记者林弘谕。