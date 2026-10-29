甜食解馋兼顾健康 肉桂果香焙出好滋味
水果提供膳食纤维、维生素及有益植物化合物，有助维持心脏健康。 （新加坡心脏基金会提供）
想吃甜食又想兼顾心脏健康，不妨试试焙香肉桂椰枣桃苹果（Baked Fruit Haven）。这道甜点以桃子、苹果为主，加入椰枣酱天然增甜，再撒上肉桂粉，香甜可口之余，也可增加每日水果摄取量。
新加坡心脏基金会高级营养师姚莲栗接受《联合早报》访问时说，水果本身含糖，却通常比传统甜点少添加糖，而且钠含量低，并提供膳食纤维、维生素及有益植物化合物，有助维持心脏健康。水果中的纤维也能增加饱足感。
桃子含维生素C及β-胡萝卜素等类胡萝卜素；苹果含果胶，是有助肠道健康的膳食纤维，并含槲皮素等抗氧化物。“椰枣酱可取代部分添加糖，同时提供纤维、钾及B族维生素。不过，干果的天然糖分较集中，约三个中等椰枣已算一份水果，应适量食用。”
姚莲栗说肉桂粉可增添香气，无需额外加糖。也可按个人喜好加入梨子、莓果或少许鲜柠檬汁。均衡饮食之余，每天建议摄取两份水果和蔬菜。
食谱
份量：2人
时间：30分钟
材料
·热水：250毫升
·桃子：1个，去皮、去核、切片
·苹果：1个，去皮、去核、切片
·肉桂粉：适量
·椰枣酱：2汤匙
·去核椰枣：2颗
·水：50毫升
做法
制作椰枣酱：将椰枣和水放入搅拌机，搅拌至顺滑糊状。
烤水果：烤箱预热至180℃，将桃子和苹果片铺在烤盘中。椰枣酱加入热水中搅匀，将100毫升椰枣水倒在烤盘里的水果上，然后撒上适量肉桂粉，放入烤箱后，以180℃烤20分钟即可。
每份营养成分
·热量：80千卡
·蛋白质：0.3克
·总脂肪（饱和脂肪）：0.2克（0克）
·胆固醇：0毫克
·碳水化合物：16克
·钠：2毫克
·膳食纤维：3克