想吃甜食又想兼顾心脏健康，不妨试试焙香肉桂椰枣桃苹果（Baked Fruit Haven）。这道甜点以桃子、苹果为主，加入椰枣酱天然增甜，再撒上肉桂粉，香甜可口之余，也可增加每日水果摄取量。

新加坡心脏基金会高级营养师姚莲栗接受《联合早报》访问时说，水果本身含糖，却通常比传统甜点少添加糖，而且钠含量低，并提供膳食纤维、维生素及有益植物化合物，有助维持心脏健康。水果中的纤维也能增加饱足感。

营养师姚莲栗指出，干果糖分较集中，约三个中等椰枣已算一份水果，应适量食用。（新加坡心脏基金会提供）

桃子含维生素C及β-胡萝卜素等类胡萝卜素；苹果含果胶，是有助肠道健康的膳食纤维，并含槲皮素等抗氧化物。“椰枣酱可取代部分添加糖，同时提供纤维、钾及B族维生素。不过，干果的天然糖分较集中，约三个中等椰枣已算一份水果，应适量食用。”

姚莲栗说肉桂粉可增添香气，无需额外加糖。也可按个人喜好加入梨子、莓果或少许鲜柠檬汁。均衡饮食之余，每天建议摄取两份水果和蔬菜。

食谱

份量：2人

时间：30分钟

材料

·热水：250毫升

·桃子：1个，去皮、去核、切片

·苹果：1个，去皮、去核、切片

·肉桂粉：适量

·椰枣酱：2汤匙

·去核椰枣：2颗

·水：50毫升

做法

制作椰枣酱：将椰枣和水放入搅拌机，搅拌至顺滑糊状。

烤水果：烤箱预热至180℃，将桃子和苹果片铺在烤盘中。椰枣酱加入热水中搅匀，将100毫升椰枣水倒在烤盘里的水果上，然后撒上适量肉桂粉，放入烤箱后，以180℃烤20分钟即可。

每份营养成分

·热量：80千卡

·蛋白质：0.3克

·总脂肪（饱和脂肪）：0.2克（0克）

·胆固醇：0毫克

·碳水化合物：16克

·钠：2毫克

·膳食纤维：3克