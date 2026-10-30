一个人吃饭，方便、自在，不必迁就别人的时间。但如果三餐总是独自解决，缺少的可能不只是饭桌上的谈笑，也可能是与人连接的机会。

一项于2026年4月22日发表在国际科学期刊《Scientific Reports》上的研究发现，与他人共餐的频率越高，幸福感通常也越高。研究涵盖142个国家和地区，显示这种关联在不同地区广泛存在。

研究人员分析了盖洛普（Gallup）世界民意调查2022年至2023年的数据，涉及超过15万人，了解受访者在过去一周中有多少天与认识的人共进午餐或晚餐，并比较他们对生活的评价及正面、负面情绪。结果显示，即使考虑收入、就业、教育、年龄及家庭人数等因素，与人共餐仍与较高的生活满意度、较多正面情绪及较少负面情绪有关。

研究也分析了2003年至2023年的美国时间使用调查（American Time Use Survey）数据，发现美国人独自用餐的情况逐年增加，这一趋势在年轻一代中尤其明显。进一步分析显示，前一天至少有一餐与他人共进的人，当天报告的快乐感较高，压力、疼痛及悲伤感则较低。

这是否意味着，想让自己快乐一些，不妨先从约人吃饭开始？

研究人员指出，饭桌上的交流让人有机会分享生活、表达感受，也能感受到自己并非独自面对日常烦恼。不过，研究尚不能证明共餐本身必然带来幸福感，也可能是心情较好、社交关系较丰富的人更愿意与人吃饭。值得注意的是，一个人吃饭并不等于孤独。有人享受独处，也有人因为工作时间、家庭安排或生活习惯而独自用餐。

对忙碌的现代人而言，这也许是一个简单的提醒：不必每一餐都安排聚会，但偶尔放下手机，约家人、朋友或同事坐下来好好吃一顿饭，或许能让吃饭不只是满足身体所需，也成为维系关系、分享生活的时刻。

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