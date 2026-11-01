减去数十公斤需要多少时间、毅力和努力？

13年前，郭珊珊（38岁，技术支援分析师）的体重曾超过180公斤。身高1.72米的她，没做减重手术但成功减重；如今体重约90公斤。

她10多年前开始求医，并服用食欲抑制药物，接着改善饮食习惯和生活方式，少吃多动，每天喝两三公升白开水，定期做体检，并善用AIA Vitality（“迎接改变，活力无限”）计划的保健奖励，鼓励自己在超市选购健康饮食，以及达到每周的运动目标。

2015年一场烧烤会之后拍的照片，郭珊珊当时已开始走上减重之路，改善饮食。（受访者提供）

母亲的一番鼓励，让郭珊珊（Casilda Kwok）决定先到新加坡中央医院的肥胖症与体重管理中心求医。当时的她甚至无从测量体脂率：站上身体组成分析仪时，屏幕出现“Error”（错误）。医疗人员解释，这是因为她的体脂率超出仪器的测量范围，也就是超过75%。

根据郭珊珊今年5月的体检报告，她的体脂率降至46.5%。更重要的是，她全心全意享受运动，也没完全禁吃喜欢的食物，而是适可而止，酌量而食。

减重这条路并不容易走，现为AIA Vitality宣传大使的郭珊珊强调，一定要享受过程，而且不能单靠运动，还要同时改善饮食。“饮食与运动没有哪一个比较重要，两者相辅相成。”

左边是大约10年前的郭珊珊，右边是如今热爱运动的她。（受访者提供）

健康减重最大挑战是什么？

答：改善饮食习惯最难。过去想吃什么就吃，决定减重后有意识地采取均衡饮食，也会注意食量。不过，要持续准备以及选择健康饮食不容易，特别是忙起来的时候，或是较不健康的餐食更方便取得的时候。

最终让我成功的是持续做出小而实际的改变，并且有意识地思考自己的饮食选择。当这些选择渐渐变成日常，健康饮食也会变成自然而然的事。

医生配给的食欲抑制药有很大的帮助，因为容易感觉饱足，自然不会多吃。但我不想长期依赖药物，所以只服用半年左右。减少饮食量后，其实会渐渐习惯少吃。

我不强迫自己每一餐都做到100%健康或均衡，而是以一天三餐来做考量。例如早餐吃得健康，午餐就不必太严格。

我常吃的早餐包括两个半生熟鸡蛋、一杯teh c kosong及一杯蛋白质奶昔，或许也会和妈妈共享一份菜头粿。午餐在办公室用微波炉煮熟食材：毛豆及腌制好的去皮鸡柳／预熟虾。这些食材能冰冻储存，所以非常方便。

郭珊珊除了勤上健身房，也和朋友登山；她还在办公室冰箱储存毛豆、鸡柳和预熟虾仁等冰冻食材，方便准备健康午餐。（受访者提供）

我试过蒸煮鸡胸肉，但不太喜欢那个味道，所以改成现在常吃的腌制鸡柳。选择自己能接受的食物，才能长久吃下去。晚餐通常是妈妈煮的糙米饭、蔬菜及鸡肉或鱼肉。

会否为减重而完全禁食某些食物？

答：不。我觉得关键在于酌量而食。强迫自己完全不碰一些喜欢的饮食，反而可能无法坚持下去。我还是会吃炒饭、鱼圆面、河粉及麦当劳，同事有时打包这些餐食当午餐，我也会一起吃一点。

不少人为了减重而完全不吃碳水化合物，但这是不健康的做法。何况，我们如果不吃碳水化合物，怎么会有做运动的能量？

每个人的饮食偏好不同，改善方法因人而异。我原本就不太喜欢甜食，所以喝teh c kosong完全没问题。如果你不习惯喝kosong，或许可先试siu dai，随着糖分的摄取量减少，味蕾应该也会渐渐习惯。偶尔喝汽水也ok，重点是不能常喝。

疫情期间健身房关闭，如何保持规律运动？

答：我去住家附近的公园运动，不然就是爬楼梯：从一楼爬到12楼，坐电梯回到一楼，就这样重复好几次。

运动让我非常快乐，我觉得运动真的对减压有帮助。有时在工作上遇见难题，运动过后就能想通，也能找到解决方法。现在我每周至少做4-5次运动，除了使用健身器材，也会参与群体运动课，如HIIT（高强度间歇训练）和瑜伽。

郭珊珊几乎每天健身，觉得运动很快乐。（何家俊摄）

有什么建议给想减重的人？

答：如果在减重路上频频受挫，可考虑下列三个做法。

① 不必采取限制性饮食（restrictive diet）或走其他减重捷径，也不用在同一时间彻底改变所有饮食习惯。改变应从可持之以恒的小事开始：渐渐在饮食中加入营养丰富的原型食材、适当减少食用分量、维持适中的热量赤字（身体消耗的热量减去摄取的热量）。

② 寻找自己喜欢的体力活动，培养运动习惯。步行、力量训练，或是体育活动都行。定期运动对身心健康都有帮助，除了加强肌力和体能，还会让人感觉更有活力，更有精神，心情也会更好。当你感觉精力充沛，自然能保持活跃，健康生活习惯也更容易坚持下去。

③ 要有耐心，健康减重需要时间，能长期维持的小改变，远比极端的改变更有效。要达到并维持健康体重，均衡饮食和运动习惯缺一不可。

郭珊珊说减重不能走捷径，改善饮食与增加运动量一样重要，缺一不可。（何家俊摄）

我开始改善生活方式后减了约30公斤；2018年加入AIA Vitality之后又减了超过50公斤，而且体检报告显示我没有三高问题，“好”胆固醇（HDL）增加了，“坏”胆固醇减少了，血糖正常。改善健康的旅程教会我不能依赖权宜之计，始终如一才能带来持久的变化。