血液无法人工制造，只能依靠健康人士捐献。一次捐血，或许就能为有需要的患者带来新生与希望。全球每年献血量超过1亿单位。由于血液的保存期有限，定期献血对维持血液供应至关重要。

世界卫生组织指出，若将血液分离成红血球、血小板和血浆，还能分别用于治疗不同需求的患者，挽救更多生命。

纽约斯塔腾岛大学（Staten Island University）医院急诊医学部副主任詹姆斯·肯尼医生（Dr. James F. Kenny）指出，严重创伤患者、接受手术或化疗的人，以及患有骨髓疾病的患者，往往需要输血。不过，人们对捐血仍存有许多误解，他进一步加以解说。

迷思一：捐血损害健康

捐血非常安全。捐血前身体健康，通常不会因捐血而损害健康。捐血后，血液总量约48小时内恢复，红血球则需四至八周补充。

不过，捐血后可能短暂感到疲倦或头晕，也可能出现手臂酸痛或瘀青。捐血后适量喝水、吃点小食，有助缓解不适。年轻人和体重较轻者较容易头晕，捐血前补充水分有助降低风险。

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迷思二：年长者不能捐血

这并不正确。捐血资格因国家而异。在美国，年满16岁、体重超过50公斤且健康状况符合要求的人，便可能符合捐血资格。在英国，一般捐血者年龄为17至66岁；曾捐血者可继续捐血至70岁。新加坡捐血者年龄须介于16至65岁之间（首次捐血者的年龄上限自2026年1月1日起，从60岁调高至65岁；16至17岁青少年须获父母或监护人的书面同意书）。

迷思三：服用药物的人不能捐血

并非所有药物都会影响捐血资格。抗凝血药、抗血小板药及部分治疗痤疮的药物，可能使人暂时或不适合捐血。

捐血前应向医护人员或捐血中心确认资格，切勿为了捐血而自行停用处方药。

迷思四：捐血很耗时

实际抽血通常只需约8至10分钟，但登记、健康筛检及捐血后的时间约45至60分钟。本地捐血者，可通过新加坡卫生科学局官方推出的DonateBlood应用进行预约及填写健康评估问卷。

迷思五：捐血可能感染疾病

医生指出，捐血时使用的针头都是全新、无菌且只用一次。抽血前也会清洁手臂，因此，捐血导致血液传播感染的风险极低。

迷思六：接受输血可能感染疾病

如果输入的血液受到感染，接受输血者确实可能感染疾病，但这种情况极为罕见，因为血液在使用前会经过严格筛检，检查是否含有多种病毒和细菌。通过输血感染C型肝炎的概率约为一亿分之一。

迷思七：捐血会很痛

针头刺入皮肤时会有轻微疼痛，但通常很快消退。捐血后，针口处可能短暂疼痛，也可能出现瘀青，一般几天后便会消退。

迷思八：一年只能捐血一次

美国红十字会建议，捐献全血者每隔56天，约八周便可再次捐血。新加坡规定，每次捐血之间必须相隔至少12周，约3个月。由于红血球需要时间补充，捐血者应遵守当地规定的间隔时间，并确认自己符合条件。

迷思九：有文身或穿耳洞的人不能捐血

这并不完全正确。根据美国红十字会的规定，文身或穿耳洞后是否适合捐血，取决于当地监管要求及所使用的器具。例如，若文身场所未受相关监管，或穿耳洞时使用可重复使用的器具，可能须等待3个月才能捐血。

根据新加坡卫生科学局与新加坡红十字会的最新指南，文身后的捐血限制取决于文身时使用的针具。如果文身是在正规文身店进行，且明确使用的是无菌、一次性针具，则无需等待，即可捐血。

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