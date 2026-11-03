全球多个研究显示，约五分之一的前列腺癌患者已有心血管疾病，而心血管疾病也是局限性前列腺癌患者最常见的死亡原因之一。

11月是前列腺癌意识月，受访医生认为，治疗目标不仅是有效控制癌症，还要确保不会对患者的心血管健康或生活质量造成不必要的损害。患者在开始癌症治疗之前，不能只关注肿瘤本身，也应该进行全面的心血管风险评估。

新加坡心脏基金会董事会主席陈淮沁教授接受《联合早报》访问时说，心血管疾病成为前列腺癌患者重要的死亡原因之一，这与两者存在多种共同危险因素有关。“（二者）都与年龄增长、慢性炎症、内皮损伤、氧化应激有关；肥胖、缺乏运动、吸烟，以及高红肉、加工肉和饱和脂肪的饮食，都会同时增加两种疾病的风险。”