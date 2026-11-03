警惕心血管风险 前列腺癌治疗护心须并行
前列腺癌治疗，既要控癌，也要护心。研究显示，约五分之一前列腺癌患者同时患有心血管疾病，部分抗癌疗法也可能增加心脏负担。医生提醒，患者治疗前应评估心血管风险，疗程中定期监测血压、血糖及血脂，并坚持运动、均衡饮食。中医则可按治疗阶段辨证调理，辅助缓解疲劳、尿失禁及潮热等不适。及早防范风险，妥善管理副作用，才能兼顾抗癌疗效与生活质量。
研究显示，心血管疾病是局限性前列腺癌患者最常见的死亡原因之一。 （iStock图片）
全球多个研究显示，约五分之一的前列腺癌患者已有心血管疾病，而心血管疾病也是局限性前列腺癌患者最常见的死亡原因之一。
11月是前列腺癌意识月，受访医生认为，治疗目标不仅是有效控制癌症，还要确保不会对患者的心血管健康或生活质量造成不必要的损害。患者在开始癌症治疗之前，不能只关注肿瘤本身，也应该进行全面的心血管风险评估。
新加坡心脏基金会董事会主席陈淮沁教授接受《联合早报》访问时说，心血管疾病成为前列腺癌患者重要的死亡原因之一，这与两者存在多种共同危险因素有关。“（二者）都与年龄增长、慢性炎症、内皮损伤、氧化应激有关；肥胖、缺乏运动、吸烟，以及高红肉、加工肉和饱和脂肪的饮食，都会同时增加两种疾病的风险。”