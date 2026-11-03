明明听见有人说话，却听不清楚对方在说什么；尤其在餐馆、咖啡店或家庭聚会等嘈杂环境中，谈话声与背景噪音混杂，更让人难以分辨。对许多听力退化者来说，“听得到，却听不清楚”是日常生活中常见的困扰。

听力学家陈文海说，戴上助听器后，听障者得以轻松听清对话、融入社交，不少人都感叹：“早知道就该早点尝试。”（林明顺摄）

随着人工智能（AI）技术发展，新一代助听器让沟通更轻松。The Hearing Specialist集团首席听力学家陈文海受访时指出，从早期的模拟式助听器，发展到今天第三代AI助听器，这三年来AI技术助听器取得三大突破重点：

一、从放大声音到辨识语音

这是AI助听器突破听力障碍的关键。对许多听障者来说，最大的困扰是即使戴上助听器，在嘈杂环境中仍难以听清楚谈话内容，导致他们放弃继续使用助听器。第三代AI助听器，具备更强的语音辨识和背景噪音处理能力，帮助使用者在日常环境中更容易听清楚谈话。

二、听得更清楚、更轻松

经过两年多的临床应用，听力学家观察到，AI助听器让部分使用者，尤其是初次佩戴者，能够更清楚地听见谈话内容，减少背景噪音干扰，也不必像过去那样费力地集中精神聆听，帮助使用者重新融入日常生活。

三、成功的听力修复，不能单靠科技

听力修复的成效，主要受到四个因素影响：听力损失的程度与性质、助听器技术、未矫正听力损失的时间，以及专业指导与家人支持。其中，专业评估、合适的助听器与后续调整，以及家人的理解和鼓励，都是帮助使用者适应助听器、重新与亲友保持联系的重要环节。

新一代AI助听器运用机器学习和深度神经网络，通过大量语音及噪音样本训练，辨识不同声音模式。（林明顺摄）

陈文海指出，新一代AI助听器采用机器学习和深度神经网络（Deep Neural Network，简称DNN）技术。系统通过大量语音与不同背景噪音的样本进行训练，学习辨识各种声音模式。他说：“简单来讲，这类技术能够帮助听器辨识周围的声音环境，将语音与复杂的背景噪音区分开来，并在声音传入耳朵前加强重要的语音信息，减少不必要的噪音干扰。这类‘拟人化’的技术，让听障者看到美好的未来。”

先进助听器外形近似现代耳机，能有效帮助听障者改善听力。（林明顺摄）

有厂商的研究报告指出，部分AI助听器技术可将信噪比（Signal-to-Noise Ratio，简称SNR）改善最多10分贝。不过，实际效果仍会因助听器型号、听力状况和使用环境而异。

陈文海指出，许多第一次使用AI新技术助听器的人，反应令人鼓舞。他们最在意的不是AI有多先进，也不关心助听器内的处理芯片有多复杂，而是一些很实际的问题，即能跟家人像以往一样顺畅沟通，在咖啡店或熟食中心与朋友开心吃饭聊天，不受嘈杂环境干扰听力。

对一直犹豫是否使用助听器的人来说，初次体验尤其重要。有些人听力逐渐退化多年，早已习惯听漏谈话、不断要求别人重复，甚至避开嘈杂场合。当他们戴上新一代AI助听器，发现谈话更清楚、背景噪音减少，聆听也更轻松时，往往会改变对助听器的看法，这也是听力专家极力需要改变一般听障者对助听器“效果差”的观念。

陈文海说：“当他们体会到，听得更好不只是听见更多声音，而是更轻松地听清楚重要的谈话内容，也能自在地参与家庭聚会和社交活动。很多人都感叹‘早知道就该早点尝试，给自己多一次机会’。”

听专家谈听力、营养与胃酸倒流中医调理

《联合早报》将主办年度保健大型讲座“乐活谈保健2026”，主题为：健康开讲：听力、营养与中医肠胃调理。

听力受损，如何改善？年过50，怎样吃出健康与活力？胃酸倒流，如何应对？三位专家聚焦听力、营养与中医调理，分享健康知识。

讲题一：当助听器学会“听懂”声音，AI带来什么突破？

主讲者：陈文海（The Hearing Specialist集团首席听力学家）

从嘈杂环境中如何辨识语言，探索新一代AI助听器带来的新优势。

讲题二：吃出健康，活出活力

主讲者：王庆林（Eat Right Clinic and Nutrition Consultancy认证饮食治疗师兼创办人）

从肌力、认知、消化与免疫等方面，了解50岁后的身体变化，掌握营养重点，关注肌少症和骨骼健康。

讲题三：胃酸倒流，中医调理有方

主讲者：何宇瑛教授（宇瑛中医诊所）

认识胃酸倒流，从中医角度了解日常调理与饮食起居。

▲乐活谈保健讲座：健康开讲

日期：11月21日（星期六）

时间：下午2时至5时

地点：SPH Media报业中心礼堂

名额已满，出席者将获赠价值超过$180的保健礼包。

讲座由《联合早报》主办；Enercal、The Hearing Specialist Group和宇瑛中医诊所赞助。主持人是《联合早报》资深高级记者林弘谕。