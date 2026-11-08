词条：肾上腺素（Epinephrine或Adrenaline，又称副肾素）

肾上腺素是由肾上腺髓质和部分中枢神经系统神经元分泌的激素和神经递质。

当人们突然受到惊吓、面对危险，或参加令人紧张的比赛时，可能会感到心跳加速、呼吸急促，甚至全身绷紧。以下情况可能刺激肾上腺素释放：

·参加高空弹跳、攀岩、过山车等刺激性活动。

·参加竞赛、公开演讲或重要考试。

·遇到交通意外或突发状况。

·突然受到惊吓或感到强烈焦虑。

肾上腺素是一种由肾上腺分泌的激素。当大脑察觉危险或压力时，会促使肾上腺释放肾上腺素，让身体迅速进入“战斗或逃跑反应”（Fight-or-Flight Response）状态。它能加快心跳、提高血压、扩张气道，并促使肝脏释放葡萄糖，为肌肉提供能量，让人更警觉，及时作出反应。

这种反应是人体的自然保护机制。短暂释放肾上腺素是正常的生理反应，有助身体应付突发状况。若长期处于高度紧张和压力之下，身体可能反复出现心跳加快、血压升高、焦躁不安和睡眠受影响等情况。因此，适当休息、规律运动和学习管理压力，有助维持身心健康。