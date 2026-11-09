冷气是现代新加坡生活的一部分，也可能是身体在不知不觉中承受的一种负担。

前不久，诊室来了一位让我印象深刻的病人。47岁的李先生，来自中国北方，几年前随公司派驻新加坡。他一坐下便问：“温医师，为什么我来新加坡这么久了，还是水土不服？”

他所说的“水土不服”，指的是反复腹泻，有时还有腹部冷痛、手脚冰凉。这样的情况，在临床上并不少见。对许多人来说，腹泻往往被理解为“吃错东西”，但事实上，经过温度变化也可以影响肠道功能。有些人只要喝冷饮或长时间待在冷气房中，就容易出现肠鸣、腹部不适，甚至排便次数增加。

问诊时他进一步提到，过去在北方生活几十年，即使冬天气温低至零下十多度，肠胃一直相当稳定；反而来到全年炎热的新加坡后，问题才逐渐出现。当他每次回国，肠胃症状会减轻；一回到本地、回到冷气环境上班后，腹泻又悄然出现。

经过望闻问切，我发现他舌色偏淡，舌苔白腻、脉象偏沉，属典型的脾胃虚寒夹湿之象。这也提示，问题不只是外在环境，更与体质有关。脾胃虚寒的人士，对寒的耐受度下降，也自然更容易在冷气环境中出现不适。

温颜菁医师提醒，长时间待在冷气房应注意保暖，如穿拖鞋、避免赤脚触地等。（佰康合一中医疼痛护理诊所提供）

外热内冷易伤阳气

不少人会疑惑：新加坡哪里冷？国外冬天零下十几度不是更严寒吗？但从临床观察来看，真正影响身体的，并不只是温度本身，而是温度变化的方式。在寒冷地区，人们会自然添衣御寒，身体对寒冷有所准备；即使气温低，寒邪也较难乘虚而入。换言之，寒虽重，却相对“可预期”。相较之下，新加坡室外炎热，人体容易出汗；从中医角度来看，毛孔处于张开状态；一旦进入冷气房，温度骤降，毛孔来不及收合，寒气便容易趁虚而入。这种由热转冷的突然变化，正是身体较难适应之处。

更重要的是，这种情形日常反复发生——从户外到办公室、商场、交通工具，一天往往经历多次进出，身体不断在冷热之间切换。再加上本地气候湿重，汗液不易蒸发，环境中的“湿”与冷气中的“寒”叠加，对身体形成双重负担。因此，从中医角度来看，这样的环境容易形成“寒湿困体”的状态。

中医谈冷气的影响

中医从整体功能来解释这种现象。冷气属“寒邪”，寒为阴邪，最易损伤人体阳气，这包括脾阳。脾主运化，一旦受寒，影响运化功能，便可能出现腹痛、腹泻、食欲不振等表现。如果寒邪与周围环境的湿气相结合，可形成“寒湿困脾”，症状易反复发作，甚至发展为久泻、腹胀、疲倦乏力。

在这样的背景下，李先生的症状才会反复出现，并在冷气环境中更明显。此外，寒邪有凝滞的特性，可能影响气血运行，导致肩颈、腰背或关节疼痛，且多在受冷时加重；女性亦可能因此加重经期不适，或增加妇科疾病的风险。

善用冷气才是关键

冷气本身并不是敌人。适当使用冷气，有助降温、防暑，也能改善睡眠质量与情绪状态。欧洲出现热浪而导致多人死亡也显示了有适当冷气的重要性。在新加坡，既然冷气难以避免，与其回避，不如从日常生活中做出调整。对于长时间处于冷气环境的人而言，适当保暖非常重要。例如穿拖鞋，避免赤脚长时间触地，选择穿长裤或长裙，并随身备一件轻薄外套，以保护腹部与关节，减少寒气直接侵袭。

在饮食方面，减少冷饮，多饮温水，必要时可以加入生姜或红枣，有助温中散寒，从内部提升对寒的耐受能力。少吃生冷食物，以熟食，或温脾胃的食物为佳，如粥、养生汤等。同时，如果能调节冷气温度的话，不必调得过低，维持在25摄氏度或以上，虽然降温稍慢，但对身体的刺激也相对温和。夜间气温较低时，应减少冷气使用，或注意盖被。

在讲求效率与舒适的城市生活中，冷气几乎无可避免。人们往往希望迅速从炎热中获得清凉，却较少留意身体在冷暖之间的调节过程。

中医讲“正气存内，邪不可干”。当体内阳气充足，外界寒湿便不易侵扰；但如果长期忽视保护自己的重要性，身体可能在不知不觉中出现失调。

我们无需排斥冷气，只要适当调整使用方式、留意身体反应，还是能保护着体内的阳气，维持健康。

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