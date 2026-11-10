最近采访“小中风”与中风的专题，有些患者的故事让人心跳加速。

患者A起身后水杯拿不稳，患者B散步时忽然说不出话，两人都怀疑自己中风。

他们的猜测没错，问题出在处理方法。A不是马上挂急诊，而是先看中医“放风”；B肚子饿了，所以先去吃了东西，再自己开车去医院。

到了终于抵达急诊室的时候，距离症状出现的时间已隔了一个多至两个小时。

不幸中的大幸是，A和B虽然分别被诊断为中风和小中风，但现在都没有大碍。A做了复健，生活恢复正常；B开始服用抗血小板药物，以降低日后再出现血凝块的风险。

不过，并非每个人都能这么幸运。

近年来，为了让更多人熟悉中风症状，迅速求医，医院与媒体频频宣传F.A.S.T.口诀：

·[ F ]ace drooping（脸部下垂）

·[ A ]rm weakness（手臂无力）

·[ S ]peech difficulties（说话困难）

·[ T ]ime to call 995（拨打急救电话995）

或许很多人记住了F.A.S.，却忽略了T：拨打995。

重要的事说三次，这么重要的事要说更多次。出现中风症状，一定要争分夺秒，大脑缺血的每一秒，影响非同小可。

我们无法预测自己或亲友是否会中风，或什么时候中风，但一旦出现中风症状，每个人都可以做到的是：立刻、马上、当机立断拨打995，千万千万千万不要迟疑。