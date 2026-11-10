随着年龄增长，身体对营养的需求会发生变化，食量却未必随之增加。获认证的饮食治疗师兼Eat Right Clinic and Nutrition Consultancy创办人王庆林指出，50岁以后，肌肉流失速度可能加快，更须留意蛋白质摄取，而骨量也可能下降，尤其是停经后的女性，应注意摄取足够钙质。然而，部分年长者食欲减退、饭量减少，即使每天照常吃饭，也未必能满足身体所需营养。

王庆林说，食欲下降，加上蛋白质、钙质等营养需求增加，是50岁后出现营养缺口的原因之一。此外，消化和营养吸收的变化，也可能影响营养状况。他解释：“部分年长者的消化酶分泌减少，消化过程因而变慢。肠道吸收营养的能力也可能减弱，需要摄取更多食物来弥补。”因此，除了关注食量，更要留意食物能提供哪些营养。

饮食治疗师王庆林建议食欲有限者可少量多餐。（受访者提供）

每餐选择高营养食物

王庆林建议，食欲有限者可尝试少量多餐，不必局限于传统的一日三餐。每餐应尽量选择营养丰富的食物，包括瘦肉和植物性蛋白质、全谷类、不同颜色的蔬果，以及少量较健康的脂肪和食用油。

其中，蛋白质摄取尤其值得关注。他说：“若选择肉类，每餐可吃约90至100克的熟肉，相当于一个掌心大小的份量。鱼、鸡肉和红肉等不同来源的蛋白质可轮流选择，也别忽略豆腐、豆类等植物性蛋白质。与此同时，应多摄取不同颜色的蔬果，并尽量减少加工食品。”

顾好肌骨脑肠和免疫力

维持肌肉和骨骼健康，有助年长者保持独立生活的能力。王庆林说，步行、洗澡、提购物袋等日常活动，都离不开肌肉力量，而肌肉量和骨量可能随年龄增长而减少。

要维持肌肉力量，除了摄取充足蛋白质，也须配合阻力训练。维生素D则有助维持正常肌肉功能。骨骼为身体及肌肉活动提供支撑，要照顾骨骼健康，除了摄取足够钙质，也需要维生素D帮助身体吸收钙质，并配合负重运动。

蛋白质和钙质的摄取对年长者尤其重要，牛奶是这两种营养素的来源之一。（iStock图片）

营养也关系到脑部、肠道和免疫健康。维生素B、胆碱（choline）和Omega-3脂肪酸等营养素，都与脑部健康有关。除了注意饮食，也可通过做玩数独（Sudoku）、烹饪等活动，锻炼脑力。

肠道健康同样不容忽视。王庆林指出，膳食纤维有助维持肠道健康，部分膳食纤维也能为肠道益菌提供养分。肠道与脑部之间存在双向联系，称为“肠脑轴线”（gut–brain axis），与情绪等功能有关。

此外，免疫功能也与肌肉和肠道健康密切相关。维生素A、C、E及锌等营养素，有助维持正常免疫功能。因此，日常饮食应保持多样化，兼顾不同营养素，而非只关注个别食物。

若食欲持续下降、体力变弱，或在没有刻意减重的情况下体重下降，就应留意营养摄取是否充足，也不宜忽略其他健康因素。王庆林建议，可寻求饮食治疗师的意见，评估日常饮食能否满足身体需要，以及是否需要额外营养支持。

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