索纳瓦内医生指出，即使血糖控制良好，高血压、胆固醇偏高或肾病仍可能增加并发症风险。（受访者提供）

长期血糖偏高会损害血管和神经，增加心脏病、中风、肾病、视力受损及神经损伤的风险。Beyond Medical Group旗下Harmony甲状腺、内分泌和糖尿病中心创办人兼内分泌科高级顾问医生维克拉姆·索纳瓦内（Vikram Sonawane）指出：“即使血糖控制良好，患者仍可能因高血压、胆固醇偏高或已有肾病等其他因素而面临并发症风险。”

索纳瓦内医生提醒：“感觉良好或偶尔测得正常血糖，并不一定代表糖尿病控制良好，也不代表没有并发症。”肾病、视网膜病变及神经损伤等问题，早期可能没有明显症状。因此，患者须做好以下五项管理。

①定期检测掌握血糖情况

通过糖化血红蛋白（HbA1c）检测可了解近两三个月的平均血糖，有助掌握长期血糖控制情况。（档案照）

定期检测糖化血红蛋白（HbA1c），了解过去两至三个月的平均血糖，并检查血压和胆固醇。同时，进行肾功能血液及尿液检查、眼底筛查和足部评估。检查频率须按糖尿病类型、病程及个人风险调整。

②与医生制定个人化控糖目标

HbA1c目标一般为低于7%，但因人而异。年轻、健康者可采取较严格的控制标准；年长或患有其他严重疾病者，目标可较宽松。使用胰岛素或某些可能引起低血糖的降糖药者，须特别留意低血糖风险。

③把健康习惯融入日常生活

索纳瓦内医生建议，午餐或晚餐后快走10至15分钟，减少白饭和面食分量，多吃蔬菜及适量蛋白质，以白开水或无糖饮料取代含糖饮料；每坐30至60分钟起身活动，每晚睡足7至9小时。持续这些习惯，有助改善血糖及长期代谢健康，但不能取代药物治疗和定期复诊。

④留意身体变化及时求医

若发生突然或持续视力模糊，视野出现黑点，脚部麻木或刺痛，脚踝不明肿胀，或伤口、水泡迟迟不愈，尤其伴随红肿或分泌物，应尽快求医。反复出汗、发抖或头晕时，应及时测量血糖，按医生指导处理。若出现胸痛、突然无力、说话困难、视力突然丧失、严重意识混乱或昏厥，须紧急就医。

⑤无症状也须复诊筛查

索纳瓦内医生分享，一名55岁、患二型糖尿病八年的患者虽无明显不适，肾脏过滤功能正常，但定期检查时发现尿白蛋白（urine albumin）升高，确诊早期糖尿病肾病。经调整治疗、控制血糖和血压并持续监测后，患者肾功能保持稳定，尿白蛋白也有所改善。这说明即使没有症状，也应定期复诊和筛查，以便及早介入，减缓病情发展。