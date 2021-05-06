淡马锡在越南、印尼、中国的古籍里都有记载，包括满者伯夷宰相迦查马达征服淡马锡的事迹。

淡马锡在古爪哇语是濒海城镇的意思，越南《大越史记》、印度尼西亚《列王传》与《爪哇史颂》、中国《岛夷志略》和《武备志》都有记载，这里就翻阅东南亚各国的历史，寻找古国淡马锡的足迹。

越南版淡马锡

《大越史记》有册马锡的记载。（互联网）

三佛齐是东南亚古代海上强国，疆域辽阔，包括苏门答腊、巽他群岛和马来半岛直抵吉打和泰南，扼控印度洋到中国的航道，后来却相继被爪哇赛连德拉王朝（Sailendra）和南印度注辇（Chola）占领。尽管三佛齐成功复国，甚至反攻注辇属地斯里兰卡，但却失去属邦的控制能力。在风起云涌的年代，东南亚冒出一个新兴的国家——淡马锡。

近期从越南史料发现，越南王子陈日燏（yù）逝世时，史吏提及他有能力为册马锡（Sach Ma Tich）的使臣翻译，学者认为这就是越南版的淡马锡。

越南李朝最后一位女皇李昭皇退位之后，陈煚（jiǒng）登基开创陈朝，在1225-1258年间当皇帝，称为太宗。忽必烈占领云南后继续东征西讨，连续对越南发动三次战争。陈日燏（1255-1330）是陈煚的第六王子，1285年在元越战争中担任大将，当时逃亡到越南的南宋遗民都投靠他，他在咸子关击败蒙古军队。

陈日燏于1330年逝世，享年77岁，正值陈朝第六代君主宪宗。《大越史记本纪全书》卷之七陈纪三，在宪宗篇提到陈日燏逝世的记载：“仁宗时，册马锡国使来贡，求能通语言者不可得，独日燏能之。”原来他喜欢结识外国人，经常去寺庙和宋僧谈话，或到占城人的村落探访，因此学会不同区域的语言。他是开朝王子，仁宗的皇叔，连续辅助多位年轻的皇帝。

册马锡使臣是在仁宗的年代出访越南，仁宗即是陈朝第三位君主陈昑，1278-1293年间在位。从建国到委派使臣需要一段时日，这意味淡马锡在更早的年代已经存在。

淡马锡亡国

忽必烈派使者孟琪到爪哇，要求向蒙古称臣，但爪哇王却将使者逮捕，黥面并将之驱逐。忽必烈大怒，1292年他派史弼、亦黑迷失和高兴带领两万大军攻打爪哇。当时爪哇发生叛变，国王被杀，国家被占领。国王女婿拉登韦查亚（Raden Wijaya）联合蒙古大军一起攻打爪哇，在攻陷城池后，他突然袭击蒙古大军，将他们逐离爪哇，并开创满者伯夷（Majapahit）王国，成为第一任君主。

迦查马达（Gajah Mada）最初是满者伯夷的王家侍卫，据《列王传》（Pararaton）记载，他在塞伽1253年（Saka，爪哇纪年，即公元1331年）出任宰相。在宣誓就职时，他发表著名的巴拉巴誓言（爪哇语Sumpah Palapa），誓将征服古仑（Gurum）、细兰（Seran）、丹绒普拉（Tanjongpura）、亚鲁、彭亨、冬波、巽他、峇厘、巨港和淡马锡等十国，这些国家从苏门答腊到马鲁古，印尼群岛直抵婆罗洲西南岸。淡马锡当时是远至爪哇也知晓的国家。

为了歌颂满者伯夷的太平盛世，宫廷诗人写了许多赞美的诗篇，他在退隐后汇编成册，1365年以普腊班扎（Mpu Prapanca）之名出版《爪哇史颂》（Nagarakretagama）。他和迦查马达处在一个共同的大时代，两人有着共同的经历，第49章提到，英明的宰相迦查马达在1331年辅政，年轻的哈奄武禄（Hayam Wuruk）当时还是王储。他赞美满者伯夷版图辽阔，书中列出所有藩属国，包括宋卡、北大年、吉打、登嘉楼、彭亨和柔佛等国，第13章就提及淡马锡。迦查马达实现征服淡马锡的誓言，他在晚年退隐山林，1364年逝世。

王大渊无缘探访

王大渊在《岛夷志略·暹》有这样的记载：“近年以七十余艘来侵单马锡，攻打城池，一月不下。本处闭关而守，不敢与争。遇爪哇使臣经过，暹人闻知乃遁，逐掠昔里而归。至正九年降于罗斛。”王大渊称淡马锡为单马锡，分别在1330-1335和1337-1339年两次出航。

暹军70余艘船只，军队少说也有数千，何以看见爪哇使臣立即逃亡？迦查马达在1331年发誓攻打淡马锡，或许淡马锡当时已成爪哇附属国，随使臣同来的还有爪哇军队。淡马锡在王大渊到来之前已经亡国，再也不是商船前来贸易的港口，他没有登陆探访民情，只在龙牙门和暹才提及淡马锡。

《岛夷志略》在至正己丑冬，即元顺帝至正九年（1349）冬天完成，他相信接到船商的信息，出版前补上一笔“降于罗斛”。当时暹国处在素可泰王朝，但中部的罗斛国已经脱离真腊（柬埔寨）定都在华富里。因罗斛发生霍乱，乌通王在1351年迁都大城府，建立阿瑜陀耶王朝。

阿瑜陀耶最终并吞素可泰，满者伯夷控制的泰南和马来半岛各古国也陆续成为藩属国，甚至马六甲在建国之前也必须缴纳税金。王朝经历400多年，在1767年的泰缅战争中，被缅甸贡榜王朝军队攻破城门而灭国。

航海图地标

《武备至》茅坤图中的淡马锡。（互联网）

郑和七下西洋访问各国，随行官员记录了东南亚民俗风貌，因此明代出版多部游记和航海手册，如马欢《瀛涯胜览》、费信《星槎胜览》和巩珍《西洋番国志》，以及张燮《东洋西考》和《顺风相送》，还有收录在《武备志》的郑和航海图——茅坤图。

王大渊《岛夷志略》和明代著作相隔将近百年，字义也出现一些变化。以龙牙门为例：“门以单马锡番两山相交，若龙牙，中有水道以间之。”龙牙门指的是岛屿或近海的土地，和淡马锡番相隔一条水道。这里是海盗集聚地，山无美材，贡无异物，商贸物品都是剽窃之物。王大渊直接说明：“舶往西洋，本番置之不问。回船之际，至吉利门，舶人须驾起箭棚，张布幕、利器械以防之。”吉利门即吉里汶（Karimun），明代古籍有多个不同译称如吉里问和吉里闷。

《瀛涯胜览》满剌加国：“自占城向正南，好风船行八日到龙牙门，入门往西南行二日可到。”除了王大渊所指的海盗巢，龙牙门后来也指水道，而明代著作浮现一个新名词——淡马锡门。《东洋西考》：“又过淡马锡门，用庚酉及辛戌针，三更，取吉里问山。”《顺风相送》：“用庚酉五更入龙牙门，水流急，夜不可行。出了门又过淡马锡门，用庚酉针并辛戌针三更取吉里闷山。”淡马锡门和龙牙门并用，说明不是同一处，这里指的是靠近淡马锡的水道。

淡马锡一词出自《东洋西考》和《顺风相送》的淡马锡门，茅坤图则延续王大渊的单马锡。

淡马锡兴衰史

淡马锡在三佛齐面对强邻占领之际脱离掌控，在13世纪是东南亚小有名气的国家。随着满者伯夷的崛起，1331年被宰相迦查马达列为十个要征服的国家之一，最后成为藩属国。迦查马达逝世后，阿瑜陀耶成为北方新霸主，14世纪末，势力涵盖马来半岛，淡马锡也无法幸免。

淡马锡失去其重要性，除了作为航海辨认地标的茅坤图，导航指南的《东洋西考》和《顺风相送》外，这个古国的名称逐渐消失。