哈里王子和梅根宣布脱离英国王室，引起国际之哗然舆论。网民迅速创造了Megxit一词，瞬间成为热门hashtag，在网络世界铺天盖地。

之所以爆红，在于乍听Megxit即马上让人联想到，Megxit指的Meghan exit，戏仿近年冒起的Brexit（British exit，英国脱欧）而来。“你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你”；如今英国人离开欧盟，王室成员却选择离开英国。星星之火，可以燎原，Brexit成功后，意大利随即出现Italexit，主张No Europe for Italy。

上述Megxit、Brexit、Italexit所采用之构词法则，名为blending，即缩合法，多把一字的头驳上另一字的尾，从而衍生新词义。循缩合法生成的新字，叫做缩合词，英文称为blend，亦作portmanteau word。所谓portmanteau，就是可在两边摆放物件的行李箱，取其“折合为一”之意。

缩合法原为文学作品采用，譬如《爱丽斯梦游仙境》里就有slithy、mimsy、chortle一类天马行空的创造。后来大行其道，在日常生活中多见缩合的踪迹，例如brunch，就是早（breakfast）午（lunch）一餐；又如sheeple，指羊态 （sheep）心态的人们（people），全没主见、人云亦云。

21世纪出现的英文潮语新词，多与缩合法有关，因此缩合法可说是当代造词的王道。科技日新月异，千禧年出现所谓的Web 2.0，人们开始写“博客”或“部落格”，blog一词出于web log。今天声音影像成为网络主流，催生了vlog一词，就是由video blog进化而来。

当下疫症名为Covid-19，也作covid，是coronavirus disease的缩写。大家习惯covid的称呼后，网络出现covidiot （covid idiot）的说法，指那些在超市疯狂抢购柴米油盐，制造恐慌，还有无视社交距离规定，散布病毒风险的蠢材笨蛋。

大学的讲论会，称为seminar。疫症流行，因健康风险问题，人们都避免直接的面对面交流。然而即时会议的技术，使学术会议、公众讲座，依期如常举行，只是场地由大学讲室移师到虚拟空间罢了，由此出现了新词webinar（web seminar）。虽然稍缺些现场气氛，笔者却因网络之便，出席了香港和海外学院的各种讲座。读书经年，终于领略到“秀才不出门，能知天下事”的乐趣。

疫症下全球旅游业被逼中断，酒店为求生存，纷纷转营向本地人推销staycation服务。传统的度假（vacation）概念，一般包含出游（travel）的元素，因此staying vacation确是重新定义了vacation。有些酒店更上一层楼，在staycation的基础上发展出luxcation（luxury vacation），客人除了住宿，还能享受按摩和美馔等奢华服务。航空公司则乘势提供flycation，不为其他，就为久久没有“返乡下”的香港乘客，冲上云霄，在维港上空转个圈，也好。

最近Netflix播映一出名为Seaspiracy的纪录片，导演揭露过度的商业捕鱼令海洋生态剧变，然而碍于利益，环保团体避重就轻，不敢开罪渔业公司，转而把焦点放在棉花棒、胶饮管等垃圾对海洋的灾害。纪录片的中文译名是《深海阴谋》，取自英文sea conspiracy的缩合原意。

（作者是香港科技大学讲师）