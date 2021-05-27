最近翻看旧相簿时被一张超过半个世纪的旧照片吸引了。

照片中的小女孩是我，扶着我合照的是几年前病故的我的五叔，地点是新加坡独立桥。照片哪一年拍的已记不得了，估计是独立桥落成后不久。

在那个许多穷人家的孩子，必须提着一篮妈妈做的咖喱角或一锅咖喱杂菜，到组屋区沿家挨户叫卖补贴家用的年代，相机是奢侈品，游览名胜更是过年时才会特别安排的家庭活动。

五叔在登嘉楼工作

我小时候家境比一般小朋友幸福得多。父亲喜欢摄影，省吃俭用拥有一台相机，不必等新年，几乎每个星期天，爸爸都会背了相机，带着妈妈、我和弟弟到处游逛，更不会错过刚竣工的地标。

跨越加冷河的独立桥是尼诰大道的一部分，1956年建成后，成了往返东海岸和市区的交通要道。那年五叔回新探亲，我和他便有了这张难得的合照。

当年五叔在马来西亚登嘉楼的龙运（Dungun）工作。龙运因为铁矿业而发展起来。本地僧多粥少，不少人涌到那里谋生。龙运的铁矿业发迹于1916年，1960至70年代达到了高峰，随后走向没落，曾经辉煌的龙运便逐渐被人们所遗忘，也许只有5月到9月大海龟产卵的季节才有人想起它——距离龙运市区10公里的兰道阿邦（Rantau Abang）是观看海龟产卵的闻名海滩。

家喻户晓的Bata鞋

独立桥的石狮曾是该桥的重要标志，记得石狮后方竖着高高的石碑。小时候必须抬头仰望才能把石狮和石碑尽收眼底，感觉非常壮观。石狮是意大利艺术家鲁多夫·诺里（Rodolfo Nolli）的杰作，共有两头，分别竖立在独立桥的两端。1966年独立桥扩建，两头石狮被迁移到加冷的劳动公园，几经辗转如今落户新加坡武装部队军事训练学院操场。

小时候出门总是穿得漂漂亮亮的。妈妈爱缝纫，身上的裙子是妈妈精心缝制的，脚上穿的是一双Bata皮鞋。目前总部设在瑞士洛桑的Bata是捷克人Thomas Bata于1894年创办的国际品牌。小时候Bata是家喻户晓的鞋子品牌，但一双Bata皮革童鞋不是当时一个普通受薪阶级能轻松负担的。父亲对它情有独钟，选择新鞋款即将上架，旧鞋款举行大减价时购买，这样我们姐弟俩就有让邻家小孩羡慕，价廉物美的皮鞋穿了。

出门时，一身量身定做的小裙子，一双亮丽的皮鞋，头上还夹个小发夹或一个小蝴蝶结。现在回想，那时的我简直就是一个幸福快乐的小公主。