农历七月首次在坟场“变脸” 师傅竟少了一张脸

本地古琴演奏家与川剧“变脸”师傅蒋保罗，9月9日午夜（10日零时零分），在蔡厝港坟场表演“变脸”，他说：“是很大的挑战！”

蒋保罗的“变脸”艺术师承中国多名不同的师傅，包括中国国家一级演员何洪庆。目前也教导自己设计的变脸艺术的蒋保罗对《联合早报》透露，2007年开始变脸演出，至今已16年，到过不同的场地包括夜总会、酒店商演、歌台表演等，但到坟场表演还是头一回。

第一次到坟场表演，蒋保罗觉得是非常特别的体验。（龙国雄摄）

在罗厘打造的花车上表演完后，蒋保罗穿着表演服，额头微微冒着汗水说：“也是做了一件好事给‘好兄弟们’看，因为一般七月歌台都在市区表演，坟场的歌台主要是唱歌，变脸是非常稀少的，也是我人生的第一次，觉得非常特别。”

他的表演一般是变12张脸，但在坟场表演时却少了一张脸。他说：“我有带来，但上脸后，才发现少了一张。重新卸妆，再安装，很费时，就没重做。我相信少了一张脸是有原因的，因为这张不是传统的脸，是一张西方戏曲的脸，这里是华人坟场，也许‘好兄弟’不想看到这样的脸。”

蒋保罗以深受民间欢迎的“文财神”出场，过程中变出孙悟空与卡通人物的脸等等。

蒋保罗在汽车里换表演服装，但他身手灵活，难不倒他。（龙国雄摄）

由于变脸艺术的诀窍深藏在服装里，不能随便让人看到，在知道坟场没有地方让他换衣服后，他决定在汽车里换。变脸的服装尺寸颇有分量，但他身手灵活，汽车狭小的空间难不倒他。

不管到什么场合，蒋保罗对自己的表演非常重视，正式演出前，他在一个夜黑风高的晚上，开车到漆黑的坟场视察场地，虽然车上备有导航器，不过在离开时，还是在坟场里绕了长达半小时，就是找不到出路。他正式表演时，提早一个小时抵达坟场，确保一切顺利，事实上也如他所愿。

蒋保罗从花车上表演到台下，精彩的表演赢得喝彩。（龙国雄摄）

深夜，且是农历七月到坟场采访，也是记者与摄影记者龙国雄的头一回。记者就自备了防蚊贴与其他摄影同事所给的手电筒。手电筒在漆黑的坟场，还真的是很好用。

记者搭摄影记者的顺风车，在车子拐进坟场的入口，只见路边摆放了一些供奉给好兄弟的水果、冥纸等祭祀用品，车子往坟场更深的地方驶进，在似乎一眼望不到尽头的坟场，借助微弱的月光，两旁一座接一座的坟冢给予人孤寂、阴森诡异的感觉，但庙宇、歌台表演者、变脸师傅等没有忘记边缘的“好兄弟”，而落力表演，满是温情。

9月9日午夜，散布在蔡厝港坟场深处的角落，据说大概有十个歌台，算是非常壮观的一次。农历七月到坟场举办活动，是华人的传统。据《新明日报》8月中的报道，有关当局限制场地、规模等，有庙宇决定最后一次在坟场举办七月祭拜活动。来年的农历七月，坟场是冷清或热闹，不得而知。