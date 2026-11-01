对34岁的年轻企业家王春权来说，学海南话，从来不只是多会一种方言。

王春权的Edenity从事公司买卖业务。在海南商会接受《联合早报》访问时说，创业是一条有些孤独的路，他曾想在社交圈中找到志同道合的人，并寻找可以称为“家”的地方，却始终觉得少了些什么。经家族友人提议，两年多前，他走进本地海南商会。在那里，他听见一群人用海南话交谈时，心里竟有一种说不出的陌生，“这是我应该会的语言，可是我完全听不懂。”

那一刻，他像是站在自己的家门口，却没有钥匙。他决定到海南会馆学海南话。30多名学生，年龄各异，当中不乏像他这样的年轻人。这一步，却既像向前，也像向后。“我妈妈问我，为什么突然这么热衷海南话？是不是想联系爸爸？”

父母在他9岁离异，王春权与三个弟妹从小跟着母亲长大，没有在祖父母身边成长，也因此没有自然学会海南话。随着年纪渐长，他反而越来越想知道，祖辈当年说些什么，又从哪里来。

“如果现在不学，以后可能真的没有了。”说到这里，他的语气慢了下来。

寻根意味着面对过去

学语言，也让他重新碰触一些家里的旧伤。他坦言，寻找自己的根，有时也意味着面对过去。但他渐渐明白，这趟旅程不是为了寻找某一个人，而是为了寻找自己。

王春权笑说，海南人在本地毕竟是少数，能够教的人不多，使用的场合也少。课堂上，他甚至认识一名在鹰阁医院工作的乳房外科医生，对方工作的那个楼层，几乎人人都会说海南话，偏偏只有她不会，于是母亲陪着她一起学。

他自己也不求说得多漂亮，只希望至少能够和海南人沟通。学会海南话后，他参加商务活动时，甚至会先看名单上的“姓氏”，寻找其中有没有海南人。“找到以后就会特别想去跟他讲话。”做不做生意反而成了次要的事，因为同乡之间，似乎天然多了一层亲近。

而这份“亲近”，他如今也在教给4岁的儿子王俊凯。访问当天，王俊凯就在身他边。小男孩已经会萌萌地说简单的海南单字。王春权听着，脸上藏不住笑意，那是一种属于父亲的骄傲。

儿子两岁开始学海南话

儿子最初不太愿意学。连华语都觉得难，海南话更不用说。但王春权在儿子两岁时就开始教他。说起父子俩一起学海南话的时刻，王春权忽然有些哽咽。“太多了，我都觉得要哭了。”

他说，当自己跟儿子说海南话时，会有一种很奇妙的感觉，仿佛正在跟已经不在世的祖父说话。“我没有机会这样跟他讲话。”祖父很早便离世，没能用海南话跟他说话，是王春权的遗憾。妻子也曾告诉他，看着他和儿子相处时，她觉得他不只是在教孩子学海南话，仿佛也是在陪着自己心里那个年幼的孩子重新长大。

王春权沉默片刻，说：“小时候没有父亲在身边，没有人教我怎样握手。可是当我带儿子走进海南商会，一群海南籍长辈主动教孩子握手。那些老人家，就好像他的爷爷。”

这样的画面，对王春权而言，比一句“传承”更真实。

有一次，儿子问他：“你做什么工作？”

王春权告诉他，自己是“买卖公司”的。小小的孩子当然听不懂。可是爸爸不在家时，他却会对妈妈说：“爸爸在海南商会工作。”

王春权（左）在海南会馆修完海南话课程，获颁证书。（受访者提供）

王春权听了既好笑，又有些感动。孩子也许还不知道爸爸到底做什么，却已经知道“海南商会”是什么。“我32岁才开始讲海南话。他从小就开始，12年、20年以后，他会不会成为新一代的海南人？”

学琼语贵在认同与归属

对王春权而言，海南话最珍贵的价值，从来不是实用性，而是身份与归属。语言像一把钥匙，可以打开祖辈留下来的故事：为什么他们离开故乡？为什么来到新加坡？又如何在这里落地生根？

因此，他也计划带家人包括母亲、弟弟与妹妹到海南岛寻根。“你真正要知道自己是谁，就要去挖得更深。”

如今的王春权活跃于海南商会。他参与推动海南文化，希望年轻人知道，海南文化并不只有海南鸡饭，还有许多鲜为人知的故事。他说，文化传承不一定要严肃，可以“好玩一点”，让年轻一代愿意靠近。

他想留给儿子的，当然不只是钱。“我希望有一天，他会知道自己的文化和根，知道爸爸、爷爷、曾祖父来自哪里。”说到这里，他的眼眶有些湿润。

也许，这正是他学海南话真正想留下的东西，当孩子长大了，仍然知道自己从哪里来。而王春权自己也终于能够回头，牵起那个没有父亲陪伴、没有机会说海南话的童年自己，一起回家。

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