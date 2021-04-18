劳斯莱斯古思特 百万飞毯

180万元的超级豪华劳斯莱斯车款古思特，造工细腻精致，行车顺滑如水毫无声息，传说中的飞毯，大概就是这个模样。

基本上，任何驾驶过或乘坐过劳斯莱斯（Rolls Royce）的人，大概都很难再降低要求，这或许就是为何劳斯莱斯越来越受欢迎的缘故。事实上，劳斯莱斯在疫情期间销售量创了历史新高，今年第一季度的销售业绩，相比2020年同期增长了62%，总销量超越2019年所创下的业绩纪录，写下该品牌116年来的历史新高。本地市场上的所有劳斯莱斯车款都被有能力的买家一扫而空，现在是一车难求。

驾过劳斯莱斯古思特（Ghost）之后，你就会明白，劳斯莱斯之所以让人趋之若鹜，之所以成为很多其他品牌的典范，自有其原因。

线条流畅 气势非凡

源自于英国古德伍德的第一代古思特，自2009年上市即成为劳斯莱斯汽车116年品牌历史中最成功的车型之一。全新古思特车身分别是5558毫米与1998毫米，试驾的增长版（Extended）比普通版多出170毫米的空间。全车采用百分百的全铝车身架构。在增长版车款上，由电子束熔融3D打印技术打造的金属部件被焊接至尚未上漆的车身，同时透过多射流熔融及选择性激光烧结打印技术制成的部件，则被安装在车身上。

从外部看，全新古思特一点都不老气，车身线条流畅利落，从A柱延伸至车顶的车身线条与车尾贯穿，浑然一体。凌厉锋锐的轮廓线条与棱角分明的前大灯，更打造出气势非凡的前脸造型，特别是引擎盖上的立体劳斯莱斯雕塑标志“欢庆女神”，展示了车子的身份地位。

古思特引擎盖上的立体劳斯莱斯雕塑标志“欢庆女神”，展示了车子的身份地位。（吴庆康摄）

车身侧面，贯穿一条笔直修长的车身线，从船舶设计中借鉴过来的“飘驰线”（Waft line）相对照下，利用反射光照亮车身表面，营造出一种简单纯粹的动感。

精致的矩形尾灯增添了古思特的现代感。（吴庆康摄）

精致的矩形尾灯增添了劳斯莱斯汽车的现代感，全新古思特保留了这一设计，并将灯组线条略微前倾，更添动感。尾灯摒弃了闭合线条设计，更显优雅。

令人放松的世外桃源

作为一辆超级豪华房车，车室自然成为汽车工程师和设计团队的创意发挥乐园。全新古思特抛弃了繁复的细节和浮夸的装饰，将车内打造为一个令人放松的世外桃源，不仅更好地突出材质的质感，更最大程度突显高级定制色调的魅力。其内饰套件采用20组半张皮革，大都属于最高品质，特别喜欢的是皮革并没有采用杂乱繁复的缝制方式，而是选择了疏阔的加长直线缝制工艺，更显劳斯莱斯汽车皮革缝制技术精湛。

与皮革饰面一样，新车的仪表面板木材也是片成单板长薄片，其中有冷光金属的通风孔，微环境净化系统（MEPS）过滤后的空气正是通过这些通风孔进入车内。首次搭载于新款古思特的微环境净化系统整套硬件与软件都全面升级，如果探测到车内空气污染物超标，系统则自动以再循环模式吸入外部的新鲜空气，过滤器仅在两分钟之内就能够清除车内微环境中绝大部分的细微颗粒物。

新款古思特的仪表面板木材是片成单板长薄片，展现了高超造工。（车商提供）

劳斯莱斯车室的一大卖点是星光仪表面板和星空顶设计。用了两年，耗时超过1万小时打造的星光仪表面板四周由850多颗星星环绕。当车内灯光未开启时，位于副驾驶前方的星光仪表面板处于完全隐蔽的状态。星光仪表面板的发光效果源自152支LED灯源，每个LED灯的颜色都与车内时钟及仪表盘完美契合。为使“Ghost”字标发光效果均衡，车子采用了厚2毫米的光导，其表面有9万多个激光蚀刻点。该光导不仅可以将散发的光线均匀分布，还能产生闪烁效果，星光仪表面板的光点与星光顶的闪烁星光互相呼应，共同在车内打造出梦幻氛围。

车室的另一特点是一键自动关闭车门功能，这也是自第一辆幻影诞生以来劳斯莱斯汽车不变的配置。只需稍动手指，按下仪表板或后门C柱上的自动关闭车门按钮，就可自动关门。当乘客从车内打开车门时，首先，拉动内侧车门把手，将把手自动复位，再拉动把手并握住，车门将以电动辅助打开。当车门开启至合适位置时，仅需松开把手，车门自动开启就暂停。下车后，只需按下车门外把手上的按钮，就可全自动关门。为这款车开关门设计配备的车载纵向和横向传感器，辅以安装在每个车门上的重力传感器，确保无论道路状况和斜度，自动开闭车门的速度都保持不变。

对开开启的前后门是劳斯莱斯的一大特色。（吴庆康摄）

值得一提的是，新款古思特中保留了欢庆女神和劳斯莱斯定制雨伞的设计，雨伞收藏在前门内侧的一个装口中，隐蔽又方便。车室空间不必多言，基本上就像是乘坐飞机头等舱，哦，应该是像奢华私人客机，无懈可击。

全新古思特保留了劳斯莱斯定制雨伞的设计，雨伞收藏在前门内侧的一个装口中，隐蔽又方便。（吴庆康摄）

魔毯般的驾乘体验

以中速驾驶劳斯莱斯古思特是绝对的享受，虽然飞毯是神话故事中的产物，但我相信飞毯就应该是劳斯莱斯的模样，而这在很大程度上得益于其卓越的悬挂设计。古思特的底盘悬架系统经过重新设计，有一套平面悬架系统。平面悬架系统因呈水平状的几何平面而得名，该系统的研发及测试周期历经十载，成果是前所未有的陆地飞行感。

古思特的平面悬架系统由三个不同部分构成。第一个构成部分是上叉臂减震器单元，安装在前悬架总成上方，采用先进物理工程技术和精密的动态扫描技术，为房车带来更稳定轻巧的驾乘体验。第二个构成部分是驾驶监测辅助系统，通过摄像头监测前方的路况，进而针对前方路面上可能出现的变化，对车子的悬架系统进行相应备置。第三项技术是卫星辅助变速器，同样让房车能够预判车前方可能出现的复杂路面。集三项领先技术于一身的新车可对复杂路面进行沉着预判，车子还装有上横臂避震器，使无级电控减震器和自适应高容积空气减震支柱组件得以进一步优化。

试驾的增长版古思特搭载一台6.75升双涡轮增压V12汽油引擎，为全轮驱动，能输出高达563hp的最大动力和850Nm的最大扭力，虽然增长版多出了170毫米的空间，但能在不影响动态表现之余，提供更为舒适的后座乘坐体验。为实现车内静谧性的极致精进，其进气系统采用更宽大的进气口，以降低引擎噪声，车身隔板及车底板均采用双层结构，该架构设计不仅与全时四轮驱动系统、全轮转向系统和全新设计的底盘悬架系统完美契合，更将劳斯莱斯汽车标志性的魔毯般驾乘体验进一步升华。

有趣的是，在早期的静谧性测试中，劳斯莱斯汽车的声学专家团队发现，将噪音完全消除会令人产生眩晕感。为解决这一问题，该团队创造了一种类似“耳语”的低音环境声场，其听觉感受犹如微妙的音符。为此，新车每个组件的共振频率都被精心调校至和谐统一。例如，早期的原型车的座椅框架会与车身共振，因此劳斯莱斯开发了减震装置，将所有噪音统一频率。另外，507升的大容量后备厢会产生平时不易察觉的低频噪音，在高速公路行驶时颇为明显。为此，新款古思特后排行李架下方保留了独立空间，促使声波逸出，让车子声学效果更和谐。这些对微小细节的专注和用心，都是劳斯莱斯成为奢华品牌中最奢华品牌的要素。

私人客机般的奢华后座上是独特的星空顶设计，偶尔还有流星划过，说多奢华就有多奢华。（车商提供）

其他驾驶辅助方面，LED及激光前灯照明范围超过600米，视野辅助系统可全天候预警前方可能穿过的行人及野生动物。预警辅助系统、全方位可视及全景俯视的四摄像头全景监控系统，主动巡航控制系统，碰撞警报，交叉路口预警，车道偏离与变道预警，先进的7x3高分辨率抬头显示器，Wi-Fi热点，自动泊车，最新一代导航和娱乐系统等都一应俱全。

劳斯莱斯古思特

引擎：6.75升12缸48活门

最大动力：563bhp@5000rpm

最大扭力：850Nm @1600rpm

极速：250km／h

综合油耗：15.3-15.7 l／100km

车价：180万元（包括拥车证）

代理：Rolls-Royce Motor Cars Singapore

电话：64753113