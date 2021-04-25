“经典”魅力无法挡 同为老车 车牌为何有异？

车要多老才算“经典”？经典车的车牌、陆税、保险等与普通车有什么不同？记者整理有关经典车的基本知识，受访的两名经典车主也分享他们与经典车的缘分，以及为爱车付出了怎样的爱心。

我的“经典”不是梦，疫情无阻爱车者实现“经典”梦，找回“古老”的记忆。

陆路交通管理局提供的汽车数据显示，直至今年2月28日，本地的经典车（Classic Car）有926辆，而古董车（Vintage Car）有135辆。所谓的老爷车可分两大类，一是1940年1月1日之前生产的古董车，另一类是指1940年1月1日开始制造的经典车。而在本地，只要车龄达35年或以上的车都可归类为经典车。一般在路上行驶的，挂红黄双色车牌的就是经典车。陆交局自2000年实施经典车计划以来，经典车的数量有增加的趋势。相较2019年12月31日注册的819辆经典车，今年2月28日就增至926辆，增加了107辆。

经典车的车牌是红黄双色。可是，为何路上也看到黑白车牌的日用车，虽然车龄超过了半个世纪，但车牌却不是红黄双色？原来，黑白车牌的日用车，只要没有转换成经典车的红黄双色车牌，就可以天天行驶而不受限于经典车的行驶天数，当然拥车证和路税也与经典车不同。

《联合早报》访问了拥有经典车（红黄车牌）的退休人士郑治通，以及以车龄超过50年的车为代步车子（黑白车牌）、不为新车装置和马力所动的本地著名音乐指挥郑璟绅。

郑治通：41岁拥有MG TD英伦经典车

退休人士郑治通（65岁）在41岁时，购得一辆在1951年制造的英伦风情跑车MG TD，车龄在3月31刚满70岁。他这么形容：“这是缘分”。

1997年以2万8000元买下此车，送给老公的陈巧玉（64岁）补充：“这是可遇不可求的，不是有钱就一定买得到。”

两人在1993至1999年间租住在莱道路（Ridout Road）的公寓式黑白屋。一次，在邻居家发现一辆古老的马赛地停在草丛旁，另一辆停在车库内的就是MG TD双座经典跑车。如果看过玛丽莲梦露在1952年主演的电影《妙药春情》（Monkey Business），就会知道MG（Morris Garages）生产的MG TD跑车。而英国的查尔斯亲王也曾用MG TD载夫人卡蜜拉，足见此英产车是各地爱车者的心中所好。

后来得知，邻居的印度尼西亚友人回国后，将车子暂放该处，交由对方看顾。两三年，车子就一直搁置在邻居家，也没有维修，后来听说邻居要转卖车子，陈巧玉马上当机立断，付了2万8000元买下这辆MG TD送给老公。

他说：“我很喜欢这辆车，只是，不舍得买。”

老婆当然洞悉他的心，但是，车子实在老旧，连女儿都觉得父亲是在开玩笑，不相信他会买下这样一辆经典车。

夫妇俩在1997年8月与车主到陆交局办理转让手续，车子正式割名。之后，夫妇俩花了一笔钱整修车子，甚至从新山修到了吉隆坡，同时，也到柏斯和伦敦购买车子所需的零件。

郑治通笑说，时间就是拥有经典车的“养分”，要有时间等零件运过来，或需时间慢慢整修车子。

“我不会修车。但这辆车已经成为我们生活的乐趣，可以延续的乐趣。”

长女和次女结婚时，新郎都曾用这辆车载新娘行驶约5公里，寓意婚姻将成“经典”和永恒的好兆头。这辆经典车也是女儿成长过程中不可割舍的美好回忆。

他说：“希望女儿们能为这辆车庆祝100岁。”

这是夫妇俩的共同愿望。

长女和次女结婚时，都由新郎开着这辆车载新娘。（图为二女儿，受访者提供）

分享喜悦是美好的感觉

这辆MG TD双人座经典红色开蓬跑车，到哪里都成了众人瞩目的焦点，很吸眼球。

陈巧玉分享一些趣事说，因为车子是开蓬跑车，女儿年幼的时候，可以挤坐在后座窄小的位子外出；停到户外场合会吸引人们上前与车子合照等，甚至连蟒蛇也会静悄悄蜷缩在车子后座……

他笑说：“分享喜悦是美好的感觉。看到人们跟车子合照，我们很开心。大家都抱着欣赏的心态。”

陈巧玉补充说，这是经典和优雅的车，不浮夸、奢华。

1.3升的MG TD双人座经典开蓬跑车是手排挡，车牌SC1188U，两边的引擎盖从中间分开，不过，为防引擎水温过热，额外装置了一个电风扇。车子没有油针，郑治通会根据行驶的里程添油；汽油也必须定期加入铅料，转速表是瑞士历史悠久的钟表行制做的。车子底盘非常低，行驶时须小心路窿，同时，方向盘也不是电动的，转动时须出力。

车子的引擎盖是从中央左右两侧摊开。

郑治通说，车子一年可以驾驶28天，路税是280元，去年他给车子另外再多买15天的行驶路税（同样是一天10元）。汽车第三方保险费，扣除50%的无索偿折扣（NCD）是200多元。更新拥车证的费用，是当时拥车证成功标价的10%数额。

郑璟绅：车子已成个人“标志”

本地著名音乐指挥家郑璟绅（48岁）对Mini情有独钟，目前驾驶的是车龄已高达53年的Austin Cooper。

这辆车牌SV4744的Austin Cooper是1968年制造的。他在约2004、05年间以4万元购得。原本，他开的是一辆1974年制造的Mini Cooper，后来经修车师傅建议，才换了这辆高龄车。

Austin Cooper成了本地音乐指挥家郑璟绅的“标志”。

他解释，因为车子没有注册为经典车，还是使用黑白的普通日用车车牌，所以，可以每天驾驶。当然，车子须每年通过车检才能更新路税，路税是588元，第三方车险保费是528元。同时，每10年也须更新一次拥车证。最近一次更新拥车证是在两年前，当时，他支付近2万6000元。

郑璟绅笑说：“我很喜欢Mini，这辆超过50年车龄的车子已经成了我的‘标志’，朋友在路上看到我的车经过时会按车笛打招呼，哈哈哈。”

情境喜剧《憨豆先生》（Mr Bean）中的“憨豆先生”开的就是这辆Austin Cooper英制经典车。

当然，要驾驶如此高龄的车子，就要做好为爱不厌其烦的心理准备，包括：每三个月要定时更换引擎润滑油，10英寸的轮胎不能说换就换，要先订购，一些汽车零件如15英寸的方向盘，更是郑璟绅从日本带回来。

15英寸的方向盘，是郑璟绅亲自从日本带回来的，方向盘中间是Austin Cooper的原装标志。

除了定期维修和更换损坏的零件外，也要很细心，郑璟绅笑说：“驾驶时，感觉车子不对劲，我知道车子要‘生病’了，马上送去维修。”当然，车子的冷气和音响是他后来安装的。而水箱使用的无水冷却剂，也是后来改装以解决引擎水温易过热问题。其他的他都保留“原汁原味”，如车椅、轮圈和尾灯等，车尾的车牌也是可翻下的原厂独特设计。

车子的水箱改成无水冷却剂，解决了引擎水温易热问题。

车子中控白色时速表的外围显示km/h，内圈是Miles/h（英里），下方是油针，左右两个小圈，左边是引擎温度表（engine temp），右边则是油温表（oil temp），同样是原装的。

中控保持“原汁原味”，不改装和整修。

他说：“本地太热了，日晒雨淋，车漆难免受损。通常，我会趁在中国的几个月时间，交给师傅彻底修复，包括重新喷漆。”

老车牌是投资？

古老车牌有价。2016年一名本地商人以33万5000元高价标得“S32H”旧车牌。不过，郑治通和郑璟绅却异口同声说，不是因为看上车牌号码的投资价值。

郑治通说，他不曾视拥有MG TD经典车和SC1188U车牌为一种投资，纯粹是为了美好的感觉和回忆。在他来说，能拥有也是一种幸福。所以，目前为止，他都不曾想过要脱售车牌来赚钱。

郑璟绅透露，有人曾开价五位数要买他的SV4744 Austin Cooper车牌，但被他婉拒了。

他说：“我喜欢古董，不是为了投资才买这辆车。”

以自己的车牌为例，郑璟绅解释，1972年2月8日前制造的车子，都可以选择在车牌后面不加上英文字母。但如果今天要换新车，即使是用回旧车牌，也必须在车牌后面加上英文字母。

经典车须知

要拥有“老”车，一定不能忽视定期的维修和保养，以确保行驶安全。而在经典车计划（Classic Vehicle Scheme）下，想要拥有一辆经典车须要知道：

经典车的路税是一年280元（可在路上行驶28天），相当于一天的路税是10元。之后，可以另付费再买多17天的路上行驶费，总计为45天。

拥车证需付相应车辆类别现行限额费（prevailing quota premium，简称PQP）10%的价钱。

一旦车子注册为经典车子（Classic Vehicle Scheme），就不能转换成普通的汽车。

想要持续拥有老车为普通汽车（黑白车牌）代步者，只要购买有效的拥车证、路税和汽车保险，仍然可以照旧在路上行驶。

汽车保险，一律是第三方保险。

如果是自行进口至本地的经典车，须另付高达售价180%的附加注册费（Additional Registration Fee，简称ARF）。