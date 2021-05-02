奥迪RS Q3 Sportback 精壮有力的性能车

像从健身房走出来的运动员，一身养眼肌肉，让人目不转睛。想再多看一眼，却已经奔驰而去。这就是奥迪RS Q3 Sportback，精壮有力，让人看了再看。

奥迪（Audi）RS Q3 Sportback是绝对会让人回头多看一眼的性能车，尤其是车身那一身艳绿。RS是竞赛型，即Racing Sport，是奥迪品牌旗下的高性能版本，定位与马赛地的AMG及宝马的M一样。奥迪RS高性能车型都搭配Quattro系统，得要经过高性能化的重新设计，甚至以纯手工打造一些重要部件，有很精准的造工要求。

设计阳刚 线条利落

不久前登陆本地的RS Q3 Sportback以跨界休旅车的身份诠释了“性能”与“实用机能”共存的可能性，造型乍看虽然与原版Q3类似，但多看一眼即刻觉得不同，一些细节上的小设计，从排气管到轮胎都隐约显示了其跑车性能，像尾门和轮拱都加入多条骨线，营造立体感，看起来更有动感。基本上全车像是在健身房绕了一圈，有点膨胀，充满肌肉感，外观设计极富张力。

这款身高1557毫米的性能车以类双门跑车的流线车顶为灵感基础，比原版Q3矮了45毫米，全身承袭奥迪家族设计语汇，但在细节上有不少鲜明特色，比如车头造型维持单体式八角形水箱护罩，但整合亮面黑色单体水箱护罩格栅，辨识度高，精壮车身设计更阳刚，线条更利落，让标配的LED极光头尾灯组显得更炯炯有神。

高辨识度的车头亮面黑色单体水箱护罩格栅。（车商提供）

向后倾斜的车顶线条和利落肩线，呈现低重心的车身视觉效果。车尾以RS专属后保险杆搭配后下导流鳍片，以及垂直刀锋进气口，加上RS专属车顶扰流尾翼，展现与原版Q3截然不同的样貌性格，也塑造了这款车极具动感的形象。

车尾有RS专属后保险杆搭配后下导流鳍片，以及垂直刀锋进气口。（车商提供）

RS Q3 Sportback性能车以类双门跑车的流线车顶为灵感基础。（车商提供）

向后倾斜的车顶线条和利落肩线，呈现低重心的车身视觉效果。（车商提供）

跑车格局车室

五座位的RS Q3 Sportback车室完全是跑车格局，包括专属设计的大尺寸全数码驾驶座舱，碳纤维的内装饰板，运动化皮革包覆多功能平底驾驶盘，以及Fine Nappa真皮跑车座椅，采用RS专属六角蜂巢格纹处理的跑车式双前座椅，科技氛围和运动风格更为强烈。

跑车格局的车室有大尺寸全数码驾驶座舱。（车商提供）

RS专属六角蜂巢格纹处理的Fine Nappa真皮跑车座椅。（车商提供）

得益于2681毫米的加长轴距，车室空间更宽敞舒适，尤其是后座乘客更可依需求将后排座椅前后滑移130毫米，绝对有足够的腿部空间。车室最吸睛的是数码化车舱设计，在延续奥迪家族设计语言的同时，也采用更有光泽的材质，现代科技感浓烈。其八角形控制面板轮廓，与车头单式水箱护罩的设计呼应。行李厢置物空间可从530升最多增加至1400升，能满足一家出游的需要。

跑车性能且行车顺滑

作为一辆性能车，其动力表现自然是重点。车子装载一台2.5升TFSI直列五缸涡轮增压引擎，可输出400hp的最大动力与480Nm的最大扭力，从零到时速百公里加速只需4.5秒，极速限制在250公里，并透过反应快流畅度高的7速S Tronic手自排变速箱及Quattro四轮驱动系统，在高速时选用的动态驾驶模式，可让悬挂变得更硬朗，油门反应更敏感，有更直接和极尽的操控反应，展现强悍性能。这套系统标配不同驾驶模式，有Comfort、Auto、Dynamic、Individual，以及两个新的RS1和RS2模式，带来不一样的驾驶体验，并可于换挡拨片换挡。

车子搭配7速S Tronic手自排变速箱。（车商提供）

在Quattro智慧型恒时四轮传动系统之下，车子有绝佳的循迹抓地力，让操控动态与转向稳定大幅提升，如刀锋般锐利，每一次过弯的锋利扎实感都让人振奋。虽然突出跑车化的高性能，但行车依然相当顺滑，不会出现太激烈的顿挫感，在曲折弯路上，操控锐利但平稳，尤其是RS专属跑车化座椅有很好的环抱感，高车速和急弯道也感觉安全平稳。

此外，这款性能车的悬挂比原版Q3和前Sportback低了10毫米，加上更矮的车身，其地心重力也降低，让车子在高速更平稳。整体来说比上一代车型多出17％的动力，表现不容小觑。

全车系配有多项顶尖安全科技，如主动式定速巡航控制系统，主动式车道维持及偏离警示系统，车道变换辅助系统（盲点警示），后方横向车流警示，前方预警式安全防护系统，以及预警式安全防护系统等。

作为一辆能兼顾家庭需求及讲究性能的车款，RS Q3 Sportback在各方面的表现都相当称职。

奥迪RS Q3 Sportback

引擎：2.5升TFSI直列5缸

容积：2480cc

最大动力：400hp/5850-7000rpm

最大扭力：480Nm/1950－5850rpm

零到100km/h加速：4.5秒

极速：250km/h

驱动：Quattro四轮

排挡：7速S Tronic手自排挡

平均油耗：每百公里9升

车价：$319,450

代理：Premium Automobiles

电话：65661111