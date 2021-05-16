日产Note e-Power 打油供电 实用性强

继Serena和Kicks之后，日产最近推出第三辆e-Power车款Note，延续e-Power动力传动系统的特征，以打油来为车子供电，利用燃油引擎作发电机，将机械动力转化为电力。

车子从传统汽油走向电动是大势所趋，但在电动车的基础设施完善之前，混动和半电动车款会来得更有吸引力。最大的卖点当然是不怕半路低电量（low batt）却找不到充电站，或找到充电站却得花很长时间才能充满电。特别是跑长途路，若车子能以传统打油方式来供电，就不会有这样的担忧，而车子汽油引擎的每百公里平均油耗只需4.6升，长期下来就更具实际经济效应。

在目前传统车尝试走向电动化的过渡阶段，e-Power极具吸引力，这是日产（Nissan）实用性很强的电动车系列，特点是利用燃油引擎作发电机，将机械动力转化为电力，供应锂电池及推动马达以驱动车子，虽然是电动车，却是以打油来供电。

日产e-Power虽然算是电动车，但这套系统与电动或传统混合动力系统不一样，在传统的油电混合动力系统中，电动马达与汽油引擎配对，当电池电量较低或汽车高速行驶时，引擎便会介入运行。但在e-Power动力系统下，所采用的锂电池、汽油引擎发电机及电动马达组成的e-Power动力传动系统，其汽油引擎和车轮不像电动汽车那般彼此相连接。由于燃油引擎本身不会直接提供动力，因此Note e-Power没有排挡箱。这套系统大受欢迎，2020年的Kicks e-Power和2019年的Serena e-Power的销售量，已接近本地日产所有车款的一半。Note e-Power的加入毫无疑问壮大了e-Power的气势。

与传统车驾感差别不大

与之前的Kicks e-Power和Serena e-Power一样，Note e-Power也装载了同样用来为车子的锂电池及电动马达供电的1.2升3缸直列汽油引擎。不同的是，Note e-Power的动力传动系统已升级到第二代e-Power，电动机最大功率为115PS（85kW），最大扭力为280Nm。

第二代e-Power重新设计了马达和逆变器等零件，在体积缩小40%和减重30%的同时，扭力和输出却分别增加10%和6%，这直接反映在更敏捷的起步及加速反应。此外，车子的减速也更加顺滑自然，少了很多电动车在减速进行逆向充电时的顿挫感。这辆以打油供电的车款即便爬坡时也可以提供所需的加速力，与传统车的驾感没太大差别。

第二代e-Power系统也更智能化，在城市行驶以单脚踏便足以应付大部分路面状况，有效减少驾驶疲劳感，驾驶时基本上只须控制油门，仅用油门踏板就能达成加速及减速，也可透过e-Power Drive中的模式来控制车速，放轻油门时就可以减速甚至停车，刹车踏板的使用大幅减少，也能降低制动系统的耗损。

Note e-Power车型小巧紧凑，有4.9米的小回转半径，非常灵巧，起步加速也都反应直接，一旦需要额外动力，汽油引擎为电动机供电，减速时汽油引擎停止运行，通过制动回收动力为电池组充电，直到车子完全停止。

车子具备“运动”（Sport）、“节能”（Eco）和“普通”（Normal）三种模式。在运动模式下，输出力道进一步提升，加速更为强劲明显。节能模式下车子会根据车速调整马达输出，重点在于尽可能保留剩余的电池电量。在低速范围内，当剩余电池电量低时，引擎也会启动并充电。

Note采用与法国雷诺（Renault）共同开发的全新小型车平台，超高强度材料确保车身有高强度刚性，而重新设计的高性能、高刚性悬吊和转向系统，都让车子乘坐更舒适，操控更出色。

安全性方面，车子有全套充足的安全气囊，另外还有不少科技辅助驾驶系统，如防追撞紧急刹车系统、前方碰撞预警系统、智慧巡航控制系统，以及偏离车道警示等等。

车身设计紧凑时尚

Note e-Power是Note的第三代车款，其三围尺寸为4045x1695x1520毫米，轴距为2580毫米，比上一代略短，轴距也缩短了一些，从而使车身紧凑时尚。

外观方面采用日产最新家族化的设计语言，以源自纯电动车款Ariya的“新永恒日本未来主义”（Timeless Japanese Futurism）风格为主，内外线条简约锐利，车头还是有“V-Motion”的造型，车鼻中网格栅为菱形样式，其上部装饰条以及下方保险杠均采用熏黑设计，锐利的LED头尾灯很有个性，充满动感。

锐利的LED尾灯个性强。（车商提供）

车室实而不华

车子内饰简单，实而不华，中控台是一块7英寸液晶仪表盘和9英寸的多媒体显示屏，中央屏幕主要显示卫星导航、音响等多媒体资讯，车子数据的显示在驾驶座前方。

车室中控台是一块7英寸液晶仪表盘和9英寸的多媒体显示屏。（车商提供）

值得一提的是其“零地心吸力”座椅有消除疲劳的作用，而中央鞍座则是采用中空式样设计，有容量相当不错的置物空间，前座乘客的置物空间也比上一代加大，空调出风口下方具备隐藏式杯架的设计。车尾厢的储物容量为340升，将后座椅背平放，载物容量可扩展至670升，以这款车型来说算是相当充裕。

车子装配“零地心吸力”座椅，有消除疲劳作用。（车商提供）

空调出风口下方有隐藏式杯架。（车商提供）

车尾厢的储物容量为340升，将后座椅背平放，载物容量可扩展至670升。（车商提供）

日产Note e-Power

汽油引擎：三缸直列

容积：1198c.c.

电动马达最大动力：115ps（85kW）

电动马达最大扭力：280Nm

油耗：4.6升／100公里

售价：$102,800（Lite）/ $105,800（Premium）

代理：Tan Chong Motors

电话：64797711／62667711