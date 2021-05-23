雷诺Captur 年轻就是本钱

雷诺Captur运动休旅车的涡轮增压汽油发动机由法德两地团队联合开发，动力强劲，整体驾感舒适，内外设计洋溢青春活力。

法国车厂雷诺（Renault）Captur涡轮增压跨界运动休旅车（SUV），在汽油发动机上展现法德联合就是力量的优势，能轻松地输出129hp的动力。

此车是由雷诺与戴勒姆（Daimler）联合开发的涡轮增压汽油发动机，搭载7速双离合变速箱，从零至时速百公里加速是9.6秒，最大动力输出是129hp。在高速公路上行驶，只要启动“运动”（sport）模式，车子马上就会给你即时的动力，满足拥车者对速度的要求，却又不会加重荷包的负担。另外，车子在低转速就能输出最大240Nm的扭力，令人对这辆1.3升的汽油引擎驱动车另眼相看。

试驾的是1.3升Captur Privilege，车子从外观至内饰设计，都给人年轻化的感觉。

Captur从2013年推出以来，至今在全球销售逾150万辆，称得上是跨界运动休旅车的代表作之一。虽然三年前曾推出柴油发动机版本，但这次是由内至外全新出击，采用德法首次联合开发的汽油引擎。

科技感车室迎合年轻人喜好

Captur Privilege的彩色中控资讯娱乐触屏有9.3英寸，有如垂直的平板电脑。

车室布局让人眼前一亮，充满科技感。Captur Privilege的彩色中控资讯娱乐触屏有9.3英寸大，有如一个垂直放置的平板电脑，对习惯用平板电脑和手机的年轻人来说，这样的屏幕设计迎合了他们的喜好。中控下方有两个USB插槽，支持Apple CarPlay和Android Auto。

车室成功营造科技感，悬浮式的中控排挡区域非常抢眼。

10.25英寸的仪表盘液晶显示屏会因不同的驾驶模式而改变。如：启动“运动”模式时，仪表盘中央会有一个时速单环，时速一目了然。而选择“My Sense”模式时，仪表盘就会出现大家熟悉的双环设计（转速）与（时速）界面。“My Sense”模式还具备记忆功能，可以输入六个驾驶者的不同驾驶偏好，上车时，只要启动属于你的个性化模式即可。如果换成“节能”（Eco）模式，就会出现数码的时速页面。车子的资讯也会在仪表盘上显现。

厂方还在车子的排挡杆区域采用了悬浮式设计，小巧的电子排挡杆架在悬浮式中控平台上，一只手掌就能覆盖，只有三个上下推动的挡位：R（倒退）、N（中立）和D（驾驶），操作非常简单，且整体看来非常前卫。

皮革座椅和方向盘提升了质感。音响快捷键设置在方向盘的后方，用右手指就可以增降音量。车子的冷气和风扇等温度调节通过旋转钮的方式操作。中控扶手后方也有两个冷气出风口和两个USB插槽。

外观充满朝气

Captur的外观辨识度提升。车前的进气格栅采用雷诺家族式设计，亮银镀铬饰条围绕，画出上下两个分层进气格栅，让外观更加时尚、动感。C形的LED日行灯和尾灯设计，前后互相呼应，非常漂亮。

C形LED尾灯与车前的LED日行灯相呼应，非常漂亮。

雾灯位置改成了斜形排列的通风孔，同时，车子还有个尾翼扰流，降低了风阻。前后保险杆加上银色护板，还有17英寸双色铝合金轮圈，黑色防刮饰板的轮拱，侧裙及顶架，极具越野气息。新车车身采用双色调的涂装，看上去更显年轻。

启动运动模式灵活无怠速

雷诺Captur的行李厢空间达536升，令它在同级的SUV中脱颖而出。行李厢还有个贴心设计，可以取出隔板以增加行李厢的深度，放置大行李箱也不成问题。轻轻一拉后排中央椅背下方的拉环就可以向前移动座椅，腾出160毫米的置物空间。如果放倒后排座椅，行李厢的容量更增至1275升。

后座最特别处是座椅可以向前推进，不用放倒座椅也可以拥有更大的行李厢空间。

雷诺Captur的行李厢达536升，若取出隔板可以增加行李厢的深度。

1332cc的缸内直喷涡轮增压引擎，极速是193km/h，启动“运动”模式时，驶上薛尔斯桥完全没有任何怠速，车子的反应非常灵活。在拥挤的道路上行驶时，建议启动“节能”模式，以降低油耗。官方提供的资料显示，1公升汽油可以行驶16公里。

不管是“运动”模式或是“节能”模式，车子的悬挂系统都不会变硬，整体驾感舒适。车子没有因为注重动力表现而忽视减少污染的能力，车子的排碳功能是B级别，对注重环保的拥车者来说具有吸引力。

车子的安全配置

车子的安全配置包括电子稳定控制系统，防滑坡，防锁死，电子停车键和自动驻车（auto hold）设备，巡航和时速控制，胎压监测，前后停车雷达系统配倒退摄像功能。

如白色名片的无匙启动车匙设计，车子还设有电子停车和自动驻车按键。

车子有八个扬声器，可以通过中控触屏调整音效，想要集中在前方驾驶座的扬声器或是后方座位皆可。如果选择的是雷诺Captur Privilege，甚至会有似在大礼堂听音乐会的临场音效。

雷诺Captur定位为城市通勤车子，在市区行驶的感觉写意、轻松。

雷诺Captur

引擎：1332cc直喷涡轮增压

动力：129hp@5000rpm

扭力：240Nm@1600rpm

变速器：7速双离合手自

耗油量：6.1公升/100km

零到100km/h加速：9.6秒

极速：193km/h

VES：B

代理：Wearnes Automotive

电话：64713313

售价：$118,999起（含拥车证）