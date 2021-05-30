立胜IS300H 有点动感有点霸气

出色的造型，优越的性能，立胜（Lexus）IS300H是动感与霸气兼具的混动车型。

立胜车款近年在外观上最让人留下深刻印象的，毫无疑问是车头造型。不久前上路的IS300H也不例外，搭配凌厉的箭形日行灯与明亮的三眼式LED头灯，而车鼻的纺锤形水箱护罩（Spindle Grille）更是全车造型的灵魂所在，水箱护罩由精致细密的纺锤图样与网格交织而成，犹如众星拱月般簇拥着品牌厂徽，成为前视焦点，护罩边框则以镀铬材质勾勒出纺锤造型，不仅霸气十足，也大大增添了辨识度。

全车线条刻划得更丰富锐利，营造出饱满的肌理纹路。车侧看似与现行款类似，但前后叶子板更为立体，由前车门下方逐渐上扬的车侧折线紧凑通过外扩的后轮拱，一路向车尾收拢，让全车整体设计看起来更激进。车尾同样以低重心为主轴，搭配一气呵成的贯穿式LED尾灯，采纳类似UX车型的一体式设计，尾门与尾灯搭配起来更流线和尖锐，造型更有动感。

犀利的车灯和车鼻的纺锤形水箱护罩是全车造型的灵魂所在。（车商提供）

车尾以低重心为主轴，搭配一气呵成的贯穿式LED尾灯。（车商提供）

大面积触控板直观、方便

相比外观，车室的进化幅度小一点，但还是有不少动感元素，像优化了内部管路、让风流更强更顺畅的圆形涡轮叶片造型空调出风口，以及类似LFA车型的单环运动化数码驾驶仪表，都增添了的年轻运动氛围。

类似LFA车型的单环运动化数码驾驶仪表，有性能车的格局。（车商提供）

改为圆形涡轮叶片造型的空调出风口，增添了车内的年轻运动氛围。（车商提供）

立胜标志性的RemoteTouch也有改进，之前总觉得在使用上不友善的虚拟鼠标，改成更方便操作的大面积触控板。IS车系搭载操作更直观的10.3英寸触控式屏幕，位置向司机靠拢了5.9英寸，同时搭配智能手机连结Apple CarPlay和Android Auto，可将手机应用同步于屏幕上操控，结合触控、语音控制等功能。

立胜标志性的RemoteTouch经改进后使用起来更简易。（车商提供）

门饰板以多条浮雕线相交打造立体感，以真皮包覆的三幅式驾驶盘搭配拨片换挡，让操控更有跑车格局。车内空间宽敞，前后座椅都由皮革包裹，极为舒适，基本上立胜引以为荣的乘坐舒适感依然还在。行李厢容量空间为450升，后座采用6/4分离的折叠方式，可灵活处置。

车内空间宽敞，座椅都以皮革包裹。（车商提供）

动力输出直接饱满

立胜IS300H为混动车款，搭载2.5升阿特金森循环引擎，采用全新经提升的D-4S多重燃油喷射系统提升喷射压力，并依据行驶状态判断供油方式，加速时于缸内直喷供油，确保动能及时到位，怠速时则由进气歧管供油，这有助于提升引擎宁静度，以及油耗表现。引擎搭配混动Hybrid油电复合动力系统，最大动力输出可达219hp，最大扭力为221Nm，从零到时速百公里加速仅需8.7秒。冷却式废气再循环系统，提升引擎热效能，降低排放污染，造就每百公里5.4升油耗的优异燃油效率。车厂减轻并优化IS300H的悬挂系统，让车子能承受更高的过弯压力并提高转向反应，也提升操控与驾驶的稳定性与行车舒适感。

车子有纯电、节能、正常、运动，以及运动+多种驾驶模式，正常是最舒适的模式，在市区和高速公路上都适合，在高扭力助推下，起步轻快，不拖泥带水，准备停车时其动能回收系统也让停止的过程更顺畅。节能模式最为保守，尤其适合巡航。在一些较有挑战性的路段如斜坡、弯道，就得让运动和运动+模式发挥效力，而车子的可变阻尼避震在此模式下也能很快提高硬度以应付较为激烈的操控。车子在弯道上的表现稳健滑顺，相当称职。

由于油电控制系统经过重新调校，车子动力输出更直接饱满，虽然还算平顺，但油门反应更积极了，尤其是在中高速领域加速时更迅敏。在要出弯时只要轻踩油门，车子的高扭力不费力就将车子推出弯道，在运动模式下引擎转速在出弯时会进一步提高，提供充足的出弯动力，单是这方面的表现就令驾驶充满乐趣。

安全功夫到家

IS300H安全功夫到家，其Lexus Safety System +包含了LTA车道循迹系统，DRCC全速域雷达感应式车距维持定速系统，PCS预警式防护系统附自动刹车辅助。

车道循迹辅助系统启动后，前方智能摄影机将会侦测路面分隔线，开车时若未打方向灯且偏离车道，将以声音或驾驶盘震动警示，并于驾驶盘施予反向回馈力道，将车子维持在车道内。在高速公路上行车时可开启全速域雷达感应式车距维持定速系统，该系统会侦测前方车辆速度，并透过自动加速、减速或停止来保持安全车距，这样一来就不必长时间踩踏油门，增加巡航的便利及安全。当车道循迹系统搭配全速域雷达感应式车距维持定速系统时，车道循迹辅助功能可将车子维持于车道中心行驶，在容易疲惫的长程旅途中降低意外发生的可能性。

而预警式防护系统透过雷达与智能摄影机一起侦测前方车辆及障碍物，能根据前方路况，即时于中央屏幕发出警示，并且在必要时启动自动刹车辅助，降低追撞前方车辆的可能性或所造成的伤害。当与前车速度差超过时速30公里时，系统将在驾驶者紧急刹车时加大刹车力道。

立胜IS300H

引擎: 2.5升直列四缸

容量: 2494cc

变速器：E-CVT

最大动力：219bhp / 6000rpm

最大扭力: 221Nm / 4200－5200rpm

0-100km/h：8.5秒

油耗: 5.4升/100km

车价：

$218,800（Executive S1）$228,800（Luxury L1）

代理：慕娘摩哆Borneo Motors

电话：66311388