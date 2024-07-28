宝马第二代X2 牛高马大

宝马第二代X2更长更高更宽，设计更具运动感。先进底盘技术，加上其他新功能，让车子在运动感、灵活操控和长途舒适性之间取得平衡。

X2是宝马（BMW）首次在高端紧凑型车市场引入的运动型多功能轿跑车（SAC） 。最新推出的第二代型号，一个特点是动态拉伸线条让车子看起来成长了不少。

新X2长度比第一代车型增加了194毫米，达4554毫米；宽度增加了21毫米，达1845毫米；高度增加了64毫米，达1590毫米。加长的轴距和更宽的轮距让五个座位和行李厢空间更大，行李厢容量为560升，将后座椅背倒放还能增加容量。

第二代X2三围尺寸比上一代增长。（宝马提供）

这款跨界轿跑车带有一丝XM的影子，尤其是车头更宽大的车鼻两旁有吸引目光的自适应LED大灯、防眩目矩阵远光灯，和近乎六边形的宝马双肾格栅。车顶线沿着一条不间断的路径延伸到后端，创造出纤细的轿跑车轮廓和比例。

车子后部有突出的喇叭形轮拱和肌肉感十足的肩部。尾灯设计的水平轮廓、扰流板和后裙板，进一步丰富了运动感。

车子后部有突出的喇叭形轮拱和肌肉感十足的肩部。（宝马提供）

高档车室一应俱全

车室采用宝马现在的标准配置——10.25英寸司机显示屏和10.7英寸信息娱乐触屏。内饰一应俱全，具有现代高档氛围和运动风格，纤细的仪表板装有BMW曲面显示屏。

与第一代车型相比，可用的驾驶辅助系统和数码服务数量大幅增加。最新版本BMW iDrive显示和控制／操作系统采用QuickSelect快速登录技术，基于宝马操作系统9，与宝马曲面显示屏和宝马智能个人助理一起包装，可触屏或语音操控。

驾驶舱仪表板装有BMW曲面显示屏。（宝马提供）

其他设备包括双区自动气候控制、导航系统、M Sport真皮驾驶盘、自动尾门操作、四个USB-C端口、中央控制台和行李厢的12V电源插座。

运动型悬架弹簧较低较硬

驾驶舱配有一体式控制面板的“浮动”扶手。中控台前部有两个杯架和一个带间接照明和无线充电的智能手机托盘。其他标准配置包括内部和外部后视镜套件。

驾驶舱配有一体式控制面板的“浮动”扶手。（宝马提供）

乘坐感方面，备有电动调节和司机记忆功能的运动座椅，Veganza穿孔设计有更好的承托力。标准安全设备还包括司机座椅和前排乘客座椅之间的交互安全气囊。

宝马X2前后座空间宽敞，乘坐舒适。（宝马提供）

X2采用最新一代1.5升三缸汽油引擎，最大输出功率122hp，最大扭力230Nm，标配带双离合器的七速Steptronic变速箱。车子时速百公里加速时间与X1相同，为10.5秒。

车子增加了车身刚度结构和长轴距，还有比第一代车型更宽的轮距，以及前部单关节弹簧支柱轴和三连杆后轴的升级。车子具运动型悬架设置，弹簧较低较硬，转弯时稳定且相当灵活，但一个缺点是在不平坦的路上，坚固的悬架会带来些许颠簸的驾驶体验。

启停系统反应迟缓

另一恼人的是，启停系统和许多其他汽车的一样，反应有点迟缓，无法迅速重新启动引擎。每次开始行程时，若要取消启停功能，都要进入汽车信息娱乐系统调整，相当麻烦。

X2配备的标准，以及可选（optional）自动驾驶和停车辅助系统，提高日常驾驶和长途驾驶的舒适感和安全性。防滑控制系统有利于提高牵引力和方向稳定性，其他新功能包括集成制动系统，加上SAC的先进底盘技术，在运动感、灵活操控和长途舒适性之间取得和谐平衡。

宝马第二代X2

引擎：12活门直列三缸涡轮增压

容积：1499cc

变速箱：七速双离合器

最大动力：122hp@3900-6500rpm

最大扭力：230Nm@1500-3600rpm

0-100km/h加速：10.5秒

最高时速：197kmh

油耗：6.8 升/100km

代理商：BMW Eurokars（电话：62698833）／Performance Motors Limited（电话：63190100）

车价：$255,888