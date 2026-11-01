新加坡电动车市场再添新面孔，中国北汽集团（BAIC）将于2027年1月正式进军本地市场，首批引进四款车型，包括北汽的X55和B30e混合动力SUV，以及子品牌“极狐”（Arcfox）的两款纯电动车T1和T5。

成立于1958年的北汽集团是一家中国国企，总部位于北京，旗下品牌包括极狐电动车、北京越野、享界（Stelato）高端豪华轿车等。北汽也与韩国现代汽车（Hyundai）和德国奔驰（本地称马赛地）在中国设有合资汽车制造企业。

北汽国际副总经理戚晓晖认为，北汽新一代汽车能够满足新加坡的精品市场需求。（黄少伟摄）

被问到为何选择这时进军新加坡，北汽国际副总经理戚晓晖在北京受访时说：“前几年，我们重点是拓展中国国内市场，海外市场则主攻油车。这两年随着5G和智能化技术的发展，新能源车已经进入到下一代，而我们拥有了成熟的智驾和智舱等技术。新加坡人对产品质量、乘驾体验、服务等要求都非常高，也拥有很高的消费能力。我认为新一代的汽车产品能够满足新加坡这样的精品市场需求。”

戚晓晖认为，进军新加坡有助于北汽在亚太区树立品牌标杆：“刚进新加坡后，我们会先做好市场运营和客户服务，建立起良好口碑。”

北汽新能源联手小马智行（Pony.ai）最近在欧洲推出自动驾驶德士服务。此外，北汽也与滴滴共同研发自动驾驶技术。

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戚晓晖透露，有计划在新加坡拓展自动驾驶车业务：“我们不但有相关技术，产品也已经在海外运营。新加坡对高端新能源产品以及无人驾驶方面的需求，跟北汽未来的产品布局非常契合。新加坡将是我们在亚太区开启自动驾驶车项目的第一站。”

北汽X55是一款紧凑型增程混动（RE-HEV）SUV，配备一台1.5公升引擎，直接为电机供电或为电池组充电。北汽B30e是一款轻越野油电混动SUV，能兼顾日常城市通勤与轻度户外探索。B30e采用1.5公升引擎，有2WD和4WD两个版本。

极狐T1是一款入门级小型SUV，主攻在城市通勤的首次购车族。（车商提供）

极狐是北汽集团旗下的电动车品牌。T1是一款入门级小型SUV，车长约4.3米，主攻在城市通勤的首次购车族；T5则是一款中型SUV，车长约4.7米，适合家庭使用。以上均为中国市场规格，新加坡版本的具体配置尚未公布。

极狐T5长约4.7米，适合家庭使用。（车商提供）

北汽在本地的代理商是Volt Auto Venture，Volt Auto目前也代理中国汽车品牌东风（Dongfeng）和岚图（Voyah）。

Volt Auto创办人兼总裁苏敏认为，北汽和极狐的车型有助于完善公司的品牌布局。（黄少伟摄）

Volt Auto创办人兼总裁苏敏说：“我们代理的东风电动车主打大众市场，岚图则瞄准豪华车市场，两者之间存在一些市场空缺。极狐的定位恰好填补了这一空白，主攻介于大众与豪华之间的高端市场。此外，北汽在中国是一个历史悠久、根基稳固的汽车制造商，我们以这个品牌主打混合动力车型。这样一来，Volt Auto的品牌组合就涵盖了各个细分市场。”

苏敏透露，上述四款新车型将于2027年1月举行的新加坡车展上首次亮相并开始销售。