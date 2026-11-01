马来西亚国产车品牌宝腾（Proton）2025年重返新加坡市场，率先引进e.Mas 7中型纯电SUV。宝腾再接再厉，最近带入第二款车型——e.Mas 5掀背型电动车。

e.Mas 5长4135毫米，轴距2650毫米。（龙国雄摄）

新车外观设计简洁，可爱讨喜。封闭式圆润前脸，搭配细长头灯组，正中间是宝腾虎头标志。双色车身增添几分年轻活泼的气息。车尾使用三角形尾灯，尾门上有“Proton”字样，增添辨识度。

车尾使用三角形尾灯，尾门上有“Proton”字样，增添辨识度。（龙国雄摄）

e.Mas 5长宽高分别为4135 x 1805 x 1580毫米，比同级别的东风Box（长4030毫米）大，但比BYD海豚更小。虽然是一款小型掀背车，e.Mas 5的轴距却长达2650毫米，达到中型掀背车水平。

温度靠颜色辨冷暖

内饰设计简约，实体控制按键不多，主要集中在方向盘和中央控制台上。车子配备8.8英寸LCD数码仪表盘，14.6英寸中控屏支持无线连接苹果CarPlay和安卓Auto。中控屏操作简单，下方设有快捷功能栏，可快速进入摄像头、多媒体、导航、冷气等设置，使用方便。

内饰设计简约，配备14.6英寸中控屏。（龙国雄摄）

有趣的是，中控屏的冷气调控没有显示具体温度，只提供颜色来辨识温度——左侧为蓝色，右侧为红色，用户左右滑动调节冷暖。

中控台设有实体按键，方便驾驶者换挡、开关冷气。（龙国雄摄）

前排座椅采用手动调节，没有无线充电槽，仅提供一个USB-C充电接口。后排座椅乘坐舒适，但中间座位没有头枕，安全性稍显不足。此外，后排配备的USB-A充电接口款型较老，冷气出风量也不及前排强劲。

后排座椅配有冷气出风口，乘坐舒适度不错。（龙国雄摄）

后排座椅下设收纳盒

虽是一款小型车，但e.Mas 5的收纳空间却是一大亮点。后排座椅下方有一个28公升的长方形纸板收纳盒，可用来收纳鞋子或其他零散物品，不过盒子质感一般。

后排座椅下方有一个28公升的长方形纸板收纳盒。（龙国雄摄）

此外，车头设有70公升前备厢，后备厢容积为375公升，放倒后排座椅椅背后可扩展至1320公升。不过，放倒后的座椅靠背无法与后备厢地板齐平，存在明显高低落差，且座椅底部线缆外露，整体观感不够整洁。

放倒后的后排椅背无法与后备厢地板齐平，存在明显高低落差。（龙国雄摄）

车头设有70公升前备厢，相当实用。（龙国雄摄）

电动尾门的开启高度可通过中控屏自行调节，方便车主在不同空间环境下使用。车侧后视镜虽支持电动调节，却不具备自动折叠功能，停车后仍需手动收折，使用上略显不便。

方向盘转向力度偏轻

e.Mas 5采用后轮驱动，提供运动、节能和舒适三种驾驶模式。实际驾驶时，记者觉得舒适与运动模式的差异并不明显。制动能量回收和刹车踏板反应虽然可根据个人驾驶习惯自定义，但车子每次重新启动后，都会恢复至默认状态，无法保留之前的设定。

车子的整体行驶表现令人满意，加速和减速都相当线性。车身稳定性超出预期，没有明显的漂浮感，穿梭于车流之间颇有几分乐趣。悬挂系统的表现值得肯定，由于采用多连杆式独立悬挂系统，车子能够有效过滤路面颠簸，乘坐体验舒适。

不过，方向盘转向力度偏轻，路感反馈不足，驾驶者与轮子之间仿佛少了一份联系。刹车板反应很敏感，驾驶者须要轻踩并控制力度，否则车子容易出现明显顿挫感。

方向盘转向力度偏轻，路感反馈不足。（龙国雄摄）

方向盘左侧按键主要负责自适应巡航控制（ACC），右侧按键则用于操控媒体功能。不过，多数按键没有背光，有时不太容易辨认，需要一段时间熟悉操作。

e.Mas 5配备盲点监测系统、360度全景摄像头及3D影像功能，这些配置在入门级车型中并不常见。记者喜欢车道偏离警示（LDW）不太过敏感，不会频繁发出警示。

e.Mas 5配备360度全景摄像头及3D影像功能。（龙国雄摄）

续航里程方面，车子搭载40.16kWh电池组。记者试驾约130公里，得出电耗为每100公里12.3kWh，估计可行驶320多公里，接近车商数据。

宝腾e.Mas 5虽然定位为入门级电动车，但经过几天试驾，记者发现它驾驶起来颇有乐趣，是一款值得考虑的城市代步车。

宝腾e.Mas 5

驱动：后永磁同步马达

最大功率：85kW

最大扭力：150Nm

最长续航里程（WLTP）：325公里

零百加速：10秒

极速：140km/h

电耗：15.2kWh/100km

VES：A

代理：Vincar

售价：$173,100起（含拥车证）