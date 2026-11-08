立胜（Lexus）ES系列多年来凭借豪华舒适的乘坐体验，在中大型豪华轿车市场占有一席之地。随着汽车市场迈向电动化，这个经典车系也迎来重要转变。最近在本地登场的ES 350e是该系列首款纯电动车型，内外设计焕然一新。

双L形日行灯搭配19英寸轮毂，运动气息鲜明。（陈渊庄摄）

ES 350e以低矮的车鼻和锐利的线条勾勒出鲜明轮廓。前脸两侧配备双L形日行灯与LED头灯，造型简洁利落，视觉上更具攻击性。车身侧面线条修长流畅，车顶向后缓缓倾斜，身形近似轿跑。车尾采用贯穿式LED灯带，并将发光Lexus标志融入其中，辨识度十足。

车尾采用贯穿式LED灯带，并将发光Lexus标志融入其中。（陈渊庄摄）

新车长宽高为5140 x 1920 x 1560毫米，比上一代长165毫米，高115毫米；轴距达2950毫米。车门配备电吸（soft close）功能，关门时只须轻轻带上，车门会自动吸合并锁紧，平添一分豪华车应有的细腻质感。

方向盘按键采用感应设计

内饰彻底改造，与上一代相截然不同。车室新增12.3英寸液晶驾驶仪表及14英寸中控屏。中控屏可无线连接苹果CarPlay及安卓Auto。操作系统界面简约，没有过多花哨功能，容易上手。

车室新增12.3英寸液晶驾驶仪表及14英寸中控屏。（陈渊庄摄）

中控屏下方饰板隐藏一排按键，手靠近时会自动亮起，方便用户调节温度等功能，既有科技感，也让中控台更简洁，减少实体按键带来的杂乱感。

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中控屏下方饰板隐藏一排按键，手靠近时会自动亮起。（陈渊庄摄）

方向盘左右两侧按键也采用类似的感应设计，驾驶者只须将手指靠近，按键便会自动亮起，显示各项功能。记者原本以为这类感应设计只是噱头，但体验后发现操作相当顺手，不会影响驾驶。

方向盘左右两侧按键采用感应设计，操作顺手。（陈渊庄摄）

动态氛围灯具未来感

前后车门木质饰板后的动态氛围灯，是车室一大亮点。每当车子启动或关启时，饰板会呈现流动变化的光影效果，颇具未来感，灯效在夜晚尤其迷人。用户也可根据喜好调整灯光颜色和动态效果，让车室氛围更具个性。

车门木质饰板后设动态氛围灯，可呈现流动变化的光影效果。（陈渊庄摄）

前排座椅采用电动调节，具备通风功能，配备两个无线充电座和两个USB-C接口。后排空间相当宽敞，乘坐舒适，设有冷气出风口和两个USB-C充电接口。不过，中间座位坐垫较硬，舒适度不及两侧座位。虽然ES 350e是一款纯电动车，但后排地板并未采用全平设计，推测是为了兼顾混合动力版本的底盘布局。

后排空间相当宽敞，乘坐舒适，但中间座位坐垫较硬。（陈渊庄摄）

后座设有冷气出风口和两个USB-C充电接口。（陈渊庄摄）

须用中控屏切换驾驶模式

ES 350e采用丰田（Toyota）GA-K平台打造，而非丰田bZ4X和斯巴鲁（Subaru）Solterra等纯电车型所使用的专属电动车平台。驾驶模式包括普通、运动、节能和客制化四种选择，切换时必须通过中控屏操作，没有独立快捷按键，使用上稍嫌不便。

行李厢容量达517公升，足以应付日常出行及家庭旅行需求。（陈渊庄摄）

这款车采用前轮驱动，整体驾驶感以平顺舒适为主。行驶时十分安静，电动马达输出顺畅，没有突兀感。悬挂调校沉稳，能有效抑制车身晃动，即使过弯时也能保持良好稳定性。方向盘转向力度适中，指向准确，操控起来轻松自在。

尽管车长超过5米，ES 350e开起来却相当灵活，容易掌控，延续丰田汽车一贯容易驾驶的特点。不过，刹车反应有改善空间，若较大力踩下刹车板，车子会出现轻微顿挫。

切换至运动模式后，方向盘转向会感觉较重，悬挂也明显硬朗，带来更直接的操控感。

车内配备17个Mark Levinson扬声器，带来沉浸式听觉体验。（陈渊庄摄）

ES 350e配备抬头显示器（HUD），可投射车速、挡位、道路限速及导航资讯，让驾驶者无须频频低头查看仪表或中控屏，提升驾驶便利性。

新车搭载74.69kWh电池，记者试驾约115公里，电耗为18.3kWh/100km，比官宣数据高，推算实际续航里程约400多公里。

总的来说，ES 350e走的是优雅豪华路线，没有刻意卖弄科技感，也不靠花哨设计吸引目光。车子乘坐舒适，驾驶表现从容，如果不想选择德系豪华轿车，ES 350e是一款值得考虑的车型。

立胜ES 350e

驱动：前永磁同步电机

最大功率：165kW

最大扭力：268.6Nm

最长续航里程（WLTP）：510km

零百加速：8秒

极速：160km/h

电耗：16.4kWh/100km

VES：A

代理：Borneo Motors

售价：$396,800起（含拥车证）