家里杂志多少决定凳子高度 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月18日 5:00 AM The Hockenheimer“凳子”让用者和设计师互动，将自己收藏的杂志与设计师提供的配件结合，变出一张凳子。（Njustudio提供） 字体大小: 小 中 大 喜欢看纸本报刊、杂志的读者一定有这样的烦恼——舍不得丢掉的杂志，又不够地方储放，怎么办才好？德国设计团体Njustudio解答了这个问题。它们设计的The Hockenheimer“凳子”，提供一个木底座、软坐垫和一对可调长短的皮带，用者自己提供家里的报纸和杂志作为填充物，就这么结合成一个凳子。想不到这些占地方的“垃圾”居然能用这样的方式重生。你家里的杂志收藏有多少决定木凳的高度，要把凳子变成一张吧台凳，真需要有爱囤积的个性。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 椅子 纽约设计师 Nicole McLaughlin 公私同体家具能休闲能办公 宅送到家的品酒体验