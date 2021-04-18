家里杂志多少决定凳子高度

喜欢看纸本报刊、杂志的读者一定有这样的烦恼——舍不得丢掉的杂志，又不够地方储放，怎么办才好？德国设计团体Njustudio解答了这个问题。它们设计的The Hockenheimer“凳子”，提供一个木底座、软坐垫和一对可调长短的皮带，用者自己提供家里的报纸和杂志作为填充物，就这么结合成一个凳子。想不到这些占地方的“垃圾”居然能用这样的方式重生。你家里的杂志收藏有多少决定木凳的高度，要把凳子变成一张吧台凳，真需要有爱囤积的个性。

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