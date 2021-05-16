东海岸这栋顶层豪华公寓的设计师用白框窗户框住一面面海景，为屋主打造面朝大海的居家办公室，并通过细节巧思，让屋主和他们的一双儿女尽情享受与玩耍。

人居住在家里，一个家的内在美自然重要，但其外在美也同样重要，不容忽视。

当你的家像东海岸这栋坐拥无敌海景的顶层豪华公寓，你自然会“大肆渲染”这个优点，让海天一色的风景变成家的最亮点。

客房也可以享受海景。（Wee Studio提供）

负责这栋公寓室内设计的Wee Studio创办人兼首席设计师杨世辉，透过不同的白框窗户为从事餐饮业的年轻屋主夫妇框住一面面海景，客厅、书房、主卧房、客房和顶楼天台的海天一色都一望无边，一览无遗。海天美景坐着、躺着看都相宜：客厅采用落地窗，坐在沙发就能尽赏这幅海天图；主卧室能敞开的窗户下还有一面长方形的玻璃窗，正好是躺下来的视线水平。

还有顶楼天台、客房和书房，只要能看见海天，设计师自然都不会放过或浪费。杨世辉说：“屋内空间挑高，天花板有3.3米高，我尝试在设计上让这个高度与海景的辽阔对话。譬如客厅的落地电视架上下层都贴上香槟金色的镜面饰面。虽然这不在视线范围之内，但镜面能反映地板、天花板和窗户，拉长这高挑的视觉感，加强客厅的立体感。”

面对这么美的海景，还办得了工吗？（Wee Studio提供）

最靓居家办公室之一

主人的书房或许是本城最靓的居家办公室之一。屋主原想把这间房做成7岁女儿和5岁儿子玩耍的房间，但设计师去年阻断措施期间设计这个家时，大部分国人都居家办公，让他们意识到居家办公空间在家中的地位升级。杨世辉说：“屋主现得经常留在家中办公，于是我们把一张能延长的长桌安装在面海的L形窗前。面对一面墙会有幽闭感，相比之下，屋主对着辽阔无阻的海景办公，心情会变得更愉悦，更能集中精神做工。我认为这也是为什么星巴克的咖啡座总会设计无阻碍的高脚座位，原因不单是让客人观看人来人往，而是帮助办公的人集中精神。”把书房设在这里也是考虑到它离睡房最远。杨世辉笑说：“很多人说在家办工的坏处是一见到床就想睡，无心工作，所以把家中休憩与工作的区隔开，分得清清楚楚很重要。”

屋主选择站立式长形沐浴间，比浴缸更容易控制孩子的沐浴时间。（Wee Studio提供）

细节处处充满爱

年轻夫妇对小儿女满满的爱心都藏在设计的细节里。譬如，他们在长浴缸和长形沐浴间之间选了后者。杨世辉说：“夫妇有顾孩子的经验，选择站立式长形沐浴间是因为知道孩子在浴缸里会玩到不肯出来，站立式浴间比较容易控制他们的沐浴时间。有些细节虽然表面上看起来很普通，但内在却是有考量的。任何的小细节对身为父母者来说都是重要的。”

屋主让卧室从简，为孩子腾出空间跟父母一起睡。（Wee Studio提供）

比如，屋主特别选了一款能预先调控好水温的沐浴龙头，防止孩子自己转动水龙头时不小心被烫伤。屋里许多家具都顾及孩子的安全而用圆角收边。屋里的电插座都隐藏起来，以防孩子乱拉电线。有些橱柜要用磁铁才能开启，防止孩子胡乱开橱，伤到自己。另外，主卧室的空间也极宽敞，简约的设计让这对年轻父母能随时加入一张床褥，让孩子跟他们一起睡，共享天伦之乐。

在顶楼天台的缱绻星光下看电影是人生一大享受。（Wee Studio提供）

拘于公寓的条规，他们不能完全封闭天台，安装冷气，于是，设计师将顶楼天台做成一个宽敞的，半开放式的多用途娱乐空间。长直铁线做成的隐形围栏照顾到孩子的安全，让他们能在这里尽情地踩脚踏车和玩耍。设计师为这个空间装置轨道式卷帘（Zip Blind），下雨时遥控降下，雨点就不会喷洒进来。这里还装了投影机与荧幕，屋主与亲友可以在星光下看电视、电影，耳边传来潮汐声，偷得浮生半日闲，什么烦恼都随风飘到海上去。

地点：碧湾路（Bayshore Road）

面积：1991平方英尺

设计装修时长：三个月

设计装修费：未透露