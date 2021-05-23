坐月子 专业化也数码化 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄亿敏 摄影 / 白艳琳 张荣 发布 / 2021年5月23日 5:00 AM 具规模又专业的月子中心取代传统月嫂，为产妇和新生儿提供一站式服务。冠病疫情更促使业者把护理咨询转线上，无论是哺乳、睡眠、月子膳食等疑问，都能在数码平台上获得帮助。月子中心在本地属新兴行业，在年轻父母更讲究“科学坐月”的需求下，未来发展前景可期。 字体大小: 小 中 大 坐月，是产妇生产后修复养息的时候，也是和宝宝亲密接触的时期。过去，新手父母会聘请陪月嫂帮忙，工作范围涵盖照顾新生儿，照顾产后妈妈，协助哺乳喂奶，准备月子餐等。去年开始，陪月嫂因疫情缘故出现短缺，与此同时，本地月子行业也逐步走精细路线，各项服务更精进。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 月子 数码化 新生儿 哺乳 月子中心 产后护理 坐月 坐月子 陪月 月嫂 马来花样时装跨族绽放 南洋 新摩登 食在好源头 走进狮城“良心食园”