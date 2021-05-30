殖民时期私邸变公共建筑 花卉草木文献展颜色 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 摄影 / 何家俊 发布 / 2021年5月30日 5:00 AM 两幢殖民时期老洋房，在新加坡植物园格洛扩展区相望百年。褪去作为大使馆与大使官邸的繁华，成为热带雨林探秘馆和本区域植物文献古籍艺廊。用线条与色彩描绘的花木，以艳丽的姿态让人们重识本地久远的自然生态。（何家俊摄） 字体大小: 小 中 大 占地8公顷的新加坡植物园格洛扩展区（Gallop Extension），两幢殖民时期的老洋房，5号的“雅柏拉”（Atbara）与7号的“英华哲瑞”（Inverturret），隔着相思树与大草坡，对望百年。它们的建设，离不开十八九世纪英国园林景观历史。从私邸变身公共建筑，“雅柏拉”成为华侨银行树木园内森林探秘馆，推动热带雨林生态研究；“英华哲瑞”则是本地首个永久性展出植物艺术品的艺廊。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 建筑 设计 希腊 国家公园局 新加坡历史 殖民地 建筑设计 新加坡植物园 华侨银行 让针线在疫下 缝织无私关怀 今年的端午 好甜蜜