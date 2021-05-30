韩国Kakao Friends“莱恩小冰箱”

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月30日 5:00 AM

Kakao Friends选中莱恩小狮子，将其打造成可爱家电。（取自品牌官网）
Kakao Friends选中莱恩小狮子，将其打造成可爱家电。（取自品牌官网）

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继Line Friends的熊大、莎莉化身成为电器产品后，韩国智能手机应用KakaoTalk虚构角色Kakao Friends中的莱恩小狮子，也变成造型冰箱了！此次韩国推出的智能小家电造型超疗愈，不仅可冷藏饮料等，还有UV杀菌功能与蓝牙喇叭可用，可爱又实用的设计已经让粉丝坐不住啦！

这款智能小冰箱采用圆柱体设计，顶部为莱恩的可爱脸庞，耳朵、鼻子与嘴巴均以立体造型呈现。整体尺寸为67x38x45公分，上层容量为10公升，下层则是21公升，温度为3至16摄氏度，小体积超适合放在房间或工作室。

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