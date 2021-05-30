韩国Kakao Friends“莱恩小冰箱” 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月30日 5:00 AM Kakao Friends选中莱恩小狮子，将其打造成可爱家电。（取自品牌官网） 字体大小: 小 中 大 继Line Friends的熊大、莎莉化身成为电器产品后，韩国智能手机应用KakaoTalk虚构角色Kakao Friends中的莱恩小狮子，也变成造型冰箱了！此次韩国推出的智能小家电造型超疗愈，不仅可冷藏饮料等，还有UV杀菌功能与蓝牙喇叭可用，可爱又实用的设计已经让粉丝坐不住啦！这款智能小冰箱采用圆柱体设计，顶部为莱恩的可爱脸庞，耳朵、鼻子与嘴巴均以立体造型呈现。整体尺寸为67x38x45公分，上层容量为10公升，下层则是21公升，温度为3至16摄氏度，小体积超适合放在房间或工作室。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 手机 智能手机 智能 家电 应用 特色家品 亲鸟为谁辛苦为谁忙 “向机器人买房”并非空想