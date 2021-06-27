一个宽敞可让孩子在公共空间活动、玩耍的布局是设计的首选，“现代农舍”是屋主喜爱的，因此“现代农舍”设计的元素取代原本方案。

The Interior Lab提供照片

我们“心中想要的”和“实际需要的”，这两者在很多情况下是有落差的，就连在设计家居时，亦可能出现，因此对“理想”和“现实”作调整平衡，或弥合两者之间的差距，是室内设计师的重要工作内容之一。

修改客户预期中的家居

The Interior Lab的室内设计师罗杰明（Justin Loh）在为Grand Duchess这间公寓设计时，也修改了客户预期中的家居，使得成品更适合他们的生活方式、居家状态和情感交流。

“客户是一对年轻夫妇，客户开始提出斯堪的纳维亚（Scandinavian）风格，想以白色贯穿室内。”罗杰明说：“当时两人正期待第二个孩子的降生，而且这是他们首次置业买的房子。客户表示家庭纽带是他们重要的生活，一个宽敞可让孩子在公共空间活动、玩耍的布局是首选。作为首次拥屋者，他们对家装过程有点不确定，希望设计师给出建议。”

通过讨论和采访，罗杰明发现客户喜欢的许多细节是“现代农舍”（modern farmhouse）设计的内在元素，因此提出相应的装修方案，以取代原本方案。

注入轻松假期氛围

罗杰明也留意到在职父母每天面临的“挣扎”，通过屋主保存的一些度假村照片，罗杰明产生出一个概念，即为家庭注入一股轻松假期氛围，譬如特设一些空间，让夫妇俩在孩子们睡觉或在孩子们去学校时，在这里享受独处或二人时间，听听音乐喝杯美酒，屋主对这个提议很满意。

尤其是屋主明白目前得花更多时间居家工作，罗杰明的提议更具现实意义，家中需要一些此类具功能性的空间，除供休闲，更要便于工作。

衣柜的门采拱形设计。

在研究现有主卧布局时，罗杰明发现的第一个问题是，有限的衣柜空间和衣柜位置，它们原本被设计在浴室前面，在两侧构成一条黑暗走道。罗杰明说：“虽然我通常不会为提高时尚感设置步入式衣橱，尤其是在小户型中更不适宜，但并入相邻房间，为主卧增加衣橱空间和专用工作空间，此时却是一个自然选择。”

主卧一墙之隔是工作室。

主卧的木床宽敞舒服，贴地式平台设计更叫人有彻底放松身心之感，定制的半高床头板与平台床相连接，而藤制吊灯灵感则来自于度假生活。客卧也延续主卧的宁静气息。

突出农舍厨房意趣

除将主卧和相邻卧室合并，让主卧连带书房和步入式衣橱外，这个家中还有其他的结构调整，原来的干厨房被拆除，这再次让自然光流入家中最暗的区域，同时为家庭在整个客厅创造畅通无阻的动线。

湿厨房里，地砖和墙面瓷砖都意在突出农舍厨房的意趣，各种精细木工柜体也符合农舍主题。

干厨房的瓷砖相当复古。

干厨房、饭厅和客厅聚合到一个开阔的场景中，带来一种融合感。岛屿形的柜体，是餐桌、吧台、橱柜，也可以是工作台，父母可在此啜饮咖啡，看着孩子们在客厅看电视；到晚餐时间，每个人都会聚集在这个社交空间中，用餐互动和交流感情——是屋主真正向往的“农家日常”。

引入用木纹层压板覆盖的天花板横梁，取代一般农舍中的木横梁，增加温暖和视觉趣味，打破本地家庭惯有的公寓氛围；各种门被拱形入口所取代，整体外观魅力倍增，并软化整个家庭的线条，这都是农人屋舍的温馨元素。

木材元素增加舒适感

颜色配搭方面，罗杰明将白色与类似于斯堪的纳维亚风的木质调结合。最初屋主想要一个全白家居，少用木头，但罗杰明建议注入更多木材元素，来增加温暖和舒适感。

临窗的工作台适宜日间居家工作。

木色不仅带来颜色上的均衡，在营造农舍外观时，木材等质朴元素自然是首选，藤也派上用场，适时注入岛屿度假胜地的氛围。罗杰明说：“木质元素被编织进整体室内空间中，用于重点细节、台面、地板、橱柜和装饰品，而房主喜爱的藤则用于衣柜门细节和包括灯罩在内的装饰品。藤条来自棕榈，将它与木放在一起很和谐且有机。”

整个家居中另一带来愉悦景致的场域竟然藏在浴室里！

植物图案瓷砖带来度假村休闲感。

瓷砖上葱郁的植物图案爬满墙壁，与窗外树木的景色相映成趣。这种设计的确有点跳脱，罗杰明说：“农舍浴室看起来很古朴漂亮，但并不能完全体现这个项目在度假氛围上的要求，毕竟我觉得：步入一个很不错的度假村或酒店的浴室，往往是你美好假期里永远记得的事情之一。”

地点：加东

面积：186平方米

装修时间：13个星期

装修费：10万3000元