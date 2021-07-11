拥有翠绿山林美景的45年屋龄五房式组屋，在年轻屋主夫妇的细心打造下，成了宽敞开阔，特别适合孩童玩乐和身心发展的空间。

这是位于德普路的一个五房式组屋单位，已有45年屋龄，面积为1300平方英尺。屋主是一对从事音乐工作的年轻夫妇，屋内还有两名幼童和两条狗。屋主原本要将房子打造成无印良品式的淡色极简风，但后来决定从传统中式宅院汲取灵感，打造一间现代化的传统中式屋，这与屋主夫妇演奏现代化的中国乐器，如融入电子元素的古筝和笛子的风格一致。

由于有两个年幼孩童，屋主在设计上的一个需求是大空间。屋主说，孩子须要不受限的空间玩乐，而孩子的妈妈正在修读的博士课程正是有关幼童的表演艺术经验，提倡孩子的自由玩乐和对孩子的尊重。这意味着屋主夫妇非常关注孩子的身心发展，以及满足他们在这方面的需求，因此特别注重房子的宽敞感，尤其是给孩子的空间。

难得的组屋景观

屋主希望在拥有大空间的同时也不辜负房子的绿色美景，因此采纳了开放的设计概念，将其中一个房间打通，扩大客厅与饭厅的范围，将工作室设在与饭厅连接的部分，而从饭厅到工作空间到卧房，都可看到窗外的山丘树林。房子除了在设计上养眼舒服，其景观更是一大卖点。从客厅到卧房的三片窗景都是直落布兰雅山一片青葱的绿，除了清凉，还能听得见虫鸣鸟叫，这在本地是难得的组屋景观。

饭桌和沙发占据饭厅与客厅的一个角落，窗户对着翠绿山林，采光十足。

卧房以滑动门将私人空间和公共空间分隔，这样一来屋主就能适当地享有与孩子和客人的共同空间。房子共有四组滑动门，分别是主人房的房门、孩童娱乐空间的房门和侧门，以及一个模仿古代中国宅院的滑动门，都是屋主从设计初期就坚持要有的。

卧房以滑动门将私人空间和公共空间分隔，这样一来屋主就能适当地享有与孩子和客人的共同空间。

主人房设有高于原本地板的平台，与客厅明显区隔。

主人房比较特别，设有高于原本地板的平台，与客厅明显区隔，可在需要的时候转换成额外的套房客间，甚至在未来转换成茶室。屋主原本是想在这高出的平台之下设储物空间，但因为空间不足而无法完成。

巧用空间

屋主当初在装修时忽略了帮佣的住宿空间，于是在与设计师商讨后，在一扇实木百叶窗门之后打造了一个上层睡房，门不关上的话像是客厅的一部分，关上的话就成了很私密的休息室。

厨房柜子的角落设计成可收起的桌面，拉出后就像是个吧台。

厨房方面，屋主原本的概念是要有个中岛式厨房，以便在厨房备餐的时候也可以注意孩子的动向，甚至以后和孩子一起在厨房烹饪。但与设计师商讨后发现没有足够的空间，于是将厨房柜子的角落设计成可收藏的桌面，拉出后就像是个吧台，也是善于利用空间的做法。

深长厨房设置了整齐的橱柜，右边是隐蔽式的厕所入口。

房子的装修工程总共花了三个月时间完成。为了更换原有的落地窗得特地申请准证。房子的主要设计元素，那四组滑动门也经过不少更动，比如滑动门面板的数量，滑动的方向，甚至征询了风水师的意见，而滑动门的材质花了最多时间确定。屋主透露，由于房子有一定的屋龄，基本上是完全重新装修，几乎打掉了所有可以打掉的墙壁，并重新拉了电线。屋主说：“其中一些梁柱也不挺直，虽然肉眼看不出，但在订制木质橱柜的时候就很清楚，也很考木匠的功夫。”

主人房的浴室入口设计隐蔽。

另一个独特的设计是浴室和厕所的门口都很隐蔽，卧房的浴室入口像是橱柜的一部分，厨房的厕所入口也与橱柜融为一体，这让已有很多滑动门的房子看起来较为整洁。

地砖从玄关到浴室都有不同的板面和色泽，看起来更自然。

房子的地砖从玄关到浴室都有不同的板面和色泽，看起来更自然。家具则来自大众化又时尚的宜家和北欧风格的Castlery。除了一些艺术摆设，房子的一个重要“家具”是一台雅马哈旧钢琴，那是女屋主童年时外公送的礼物，也是开启女屋主音乐艺术表演生涯的启蒙。

厨房以滑动门与客厅分隔。

房子的设计和装修由LS2 Design & Construction私人有限公司承办，整体装修花费接近11万元，最大的花费是滑动门及百叶窗门，因为都是实木。

地点：德普路

面积：1300平方英尺

装修时间：三个月

装修费：11万元

建筑设计：LS2 Design &Construction私人有限公司