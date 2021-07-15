指挥家陈志刚骤然“谢幕”

本地指挥家、布莱德岭交响乐团音乐总监陈志刚周一（12日）因心脏病突发，在睡梦中英年早逝，得年44岁。消息突然，震惊本地乐界。

陈志刚曾在新加坡国立大学念戏剧系，2009年获颁艺术理事会海外奖学金赴澳大利亚悉尼音乐学院，随匈牙利指挥家Imre Pallo学习指挥，获硕士学位。

2012年陈志刚从布莱德岭交响乐团首任总监甄炎荣手中接棒，以自身对“社区”的想象为交响乐团注入新的活力，拓展乐团的曲目，也改变乐团吸引民众参与的方式。2016年，他招募素人组成合唱团Joy Chorale，演出贝多芬《第九交响曲“欢乐颂”》，同时积极推广本地作曲家的作品，如本地先驱作曲家梁荣平的《第二交响曲》。

陈志刚能够驾驭合唱、管乐、交响乐与华乐等多种指挥风格，并活跃于海内外的舞台。2014年至2019年，他曾担任越南胡志明市的西贡爱乐乐团音乐总监，并在2016年至2017年间担任新加坡华乐团的实习指挥。

新加坡华乐团音乐总监叶聪说：“他是一个很有智慧的人，知识面广，阅读面宽。在我教过的学生中，他是悟性极高者。他是个有情怀的人，乐于助人，经常无私奉献；也极有前瞻性，经常能预见将来可能发生的事。我为他的英年早逝而哀痛落泪，新加坡音乐界失去了一位极有才能的指挥！”

与陈志刚同届担任实习指挥，现任鼎艺团助理指挥的黄德励回忆这位好友说：“他是个很乐观的人，并且真心热爱音乐，无时无刻不在思考音乐上的问题。他比我大，经验也比我丰富，在华乐团的时候，常常会给我很好的建议。”

去年疫情阻断措施期间，陈志刚与亚洲文化交响乐团音乐总监郑逸杰共同策划相信是世界首例的线上指挥大师课，提升自身和本地指挥的专业水准。他们邀请叶聪授课，在两个月里，共有74人以学员或旁听的身份参加了三场工作坊。

今年初，陈志刚、郑逸杰和杨秀桃音乐学院指挥科教师连汶华三人成立了指挥联合会（亚洲），为本地指挥行业提供一个整合资源，交流信息，提供咨询的平台。

郑逸杰透露，陈志刚去世当晚7时30分是指挥联合会成立后的首次活动，通过Zoom平台在线上举行，陈志刚未能出席。隔日噩耗传来后，众人都感错愕悲痛。

郑逸杰说：“我们会把共同的事业进行下去，相信这也是他在天之灵所希望看到的。”