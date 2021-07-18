低调印度风 吹进新婚房

年轻屋主夫妇喜欢图像强烈但花色又不繁复的印度风图案，设计师便以这视觉元素来设计整个房子，吸睛却不喧哗，也帮助屋主在预算内打造一个舒适惬意的新居。

木美室内设计工作室提供照片

设计师的工作有时像侦探又像心理医师。木美（Wood Works）室内设计工作室创办人兼首席设计师卢英杰说，他常透过聊天了解客户喜欢什么，甚至帮助客户发掘和归类他们真正喜欢什么。

屋主喜欢花色，但不要太过头的花团锦簇，设计师于是避开本地流行的土生华人花砖，采用黑白哑光花瓷砖。

这对年轻夫妇买下苏菲雅山一带一套已有一定屋龄的公寓，一是因为他们喜欢城市，二是离工作地点近，方便他们步行上班。买下屋子后，他们只想赶紧装修好房子，好能尽快结婚，在一起生活。

设计师将屋主从印度带回的地毯作为居家办公室的设计灵感，用午夜蓝色粉刷书房墙壁，打造一个静谧空间。

当他们找上卢英杰设计房子时，他发现男主人在旅行和印度工作时收集了一些别具特色的装饰品，如一张暗红孔雀蓝的地毯，印度风印花图枕头套等。他也看得出屋主喜欢图像强烈但花色又不繁复的图案，便决定以这视觉元素来设计整个房子，装载夫妻珍爱的收藏。

印度风吹进书房和客房

客房选了屋主喜爱的印度风印花图枕头套来装饰。

这张从印度带回来的地毯住进了夫妻俩共用的书房兼居家办公室。卢英杰取地毯的蓝为灵感，用午夜蓝色油漆粉刷书房墙壁，并装置一张深色长书桌，打造出一个让夫妻能专注办公的静谧空间。印度风印花图枕头则住进了客房。

深灰的卫浴间给人进入洞穴的安全感。

设计师选了黑线勾勒出花图的白底瓷砖装饰厨房壁橱的防溅墙，呼应上述的设计策略。他说：“他们喜欢花色，但不要太过头的花团锦簇，所以我避开了在本地很流行的土生华人花砖，避开太亮色的瓷砖。我们找了很久，终于找到这黑白两色的哑光瓷砖。”

室内色调方面，设计师选用了深浅两色的反差色——除了书房之外，大部分墙壁都留白，让眼睛能够歇息；深色的家具、地板则给屋主温暖惬意的感觉。不同的颜色，同样的目的，都是让屋主一进门就有回到家的舒适感。

尽量买现成家具

年轻屋主虽买下黄金地段的新婚房，但小两口子却不是奢侈的人，只要住得舒服，过得即可，不愿砸下巨额装修屋子。设计师也尽量为他们能省则省，850平方英尺，不算小的空间，最终只花了4万多元装修，维持在屋主的预算内。

主卧室采用深色地板和白色壁橱，为屋主打造温暖惬意的安乐窝。

卢英杰说，屋主很随和，他跟他们合作非常愉快，他建议他们尽量买现成的家具，会比找木匠“量屋定制”更便宜。屋里找木匠定制的只有厨房壁橱和主卧室的衣橱。屋主不爱在家烹饪，主要外带餐食，厨房不用太大，无须把钱砸在无谓处。

屋内大部分家具都是在宜家买的或是二手旧家具。客厅两张复古风木沙发椅是在二手家具店买来的，咖啡桌购自宜家。前屋主在饭厅留下了一大面镜子，夫妻俩觉得拆了丢掉很可惜，设计师就在镜子四周漆上黑框，符合家居设计的风格，环保地将它留下，也使饭厅看起来更宽敞、明亮。

饭厅与客厅相连，采用暖色实木饭桌，搭配玫瑰金吊灯，让人喜欢在此休息。

屋主不舍得将前屋主留下的镜子拆除，设计师就在镜子四周漆上黑框，符合家居设计的风格，也使饭厅看起来更宽敞、明亮。

没有电视机的客厅

卢英杰有一个设计理念很值得所有新屋主参考借镜。他说：“我会问每个来找我的屋主：你们真的需要一台电视吗？通常客户听了都感到‘震惊’，但当他们细想大部分的观影渠道和平台都移到了电脑上时，他们同意这的确很值得三思而行。

“我发现，当人们把电视机融入客厅后，整个客厅就得环绕它而设计，它就会变成主宰生活区的一个‘圣坛’（shrine）。我会问屋主，真的有必要花6000元定制电视架，为电视机打造一个圣坛吗？不如把这个预算转移到你真正在乎的爱好上去。如果你喜欢烘焙或做手工艺，就把钱花在打造相关的空间上。”

设计师说，屋主夫妇都很爱阅读，本身的藏书也很多，于是就把客厅变成一个大书房。他透露：“我用的书架是在宜家买的，占了整面墙，只花了500元左右。”

没了电视机，卢英杰说，客厅反而变成一个灵活的生活空间，平时可以是夫妇俩看书、深谈的地方。亲友来探访的时候，客厅座位可随时移动来容纳不同的人数。屋主想在家投映电影，邀请好友一同观影还是做得到的。细看客厅靠窗的天花板，你会看见一个长凹槽，露出一条小拉环。这是设计师特地为屋主设计，让他们收纳投影屏幕的巧思。

Sophia Lodge

地点：苏菲雅路（Sophia Rd）

面积：850平方英尺

设计+装修时间：6个月

装修费：约4万5000元