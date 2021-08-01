惹兰三巴旺克基（Jalan Sembawang Kechil）或许不是你居住过的甘榜，但前居民Sofea所分享的点滴，肯定多少与好些人的记忆有重叠。跟随Sofea走一回这条已易名的马路，追忆上世纪六七十年代甘榜的纯朴生活。

已消失的惹兰三巴旺克基。

许多长者感叹所居住的甘榜已变成钢骨水泥建筑，想向后辈指出确切住过的地方都很难。Sofea Abdul Rahman（56岁，幼教老师）是幸运的，至少在搬离30多年后还有机会走在同一条路上。

眼前这片树林从前是甘榜的一部分，Sofea缅怀当年的乡土气息。

整个甘榜是游乐场

相较于建国一代，Sofea属于后期的“年轻”甘榜居民，当时基础设施已较完善，如有柏油路和自来水。所以她的分享少了黄泥路和煤油灯的辛酸艰苦，倒是多了自由惬意的欢乐笑声。

Sofea在惹兰三巴旺克基（Jalan Sembawang Kechil）的印度甘榜出生，确切位置就在目前的三巴旺购物中心对面的三巴旺径（Sembawang Walk）。

她告诉《联合早报》，父亲从1940年代起就住在该甘榜。那里大多数居民是印度人，也住着少数马来人和华人。村民早年多数在附近的英国海军基地打工，如当清洁工或劳工，英军撤离后就转到船厂工作。

Sofea的家和大多数甘榜屋一样，以锌板屋顶和木板搭建而成。（受访者提供）

虽然出世时比她年长17岁的姐姐已嫁人，Sofea的童年一点也不寂寞。她回忆道：“当时父母亲不太管孩子，我就和村里的女孩子一起玩，整个甘榜都是我们的游乐场。如煮饭游戏，拿父亲的剃须刀片切叶子，然后用火柴来烧。我们还会拿木瓜茎，蘸了洗碗液泡成的水吹泡泡。”

马路对面地势较低，常淹水。在低处的一所淡米尔学校，下雨时就会搭帐篷，那竟然也成了小朋友的“玩具”。Sofea一脸得意地形容道：“我们虽然没有去过游艺园，但也体验了过山车的乐趣。淹水时我们就从路边直接跳到帐篷上，然后往下滑到水里，很过瘾。”

采访当天不时有军机低空飞过，这也让Sofea很兴奋：“小时候冲凉时最害怕飞机飞过。因为冲凉房的屋顶没有完全遮盖，很担心飞机上的人会看到，一听到飞机的声音就弯下身躲到一角。”

仅剩半条路和树林

1980年代甘榜面对拆迁的命运。Sofea还记得，居民陆续搬走后猴子经常跑到甘榜来骚扰，但她家还是拖了三四年，直到1988年才依依不舍地搬离。大多数居民被安排迁到义顺、宏茂桥或马西岭的政府组屋。

惹兰三巴旺克基接近三巴旺路的一小段，后来易名为三巴旺径。三巴旺径的左边是安老院和成人静养院，右边是共管式排屋。Sofea的旧家就在安老院一带。

惹兰三巴旺克基的其中一小段，后来易名为三巴旺径。

三巴旺径尽头的一片树林，从前是甘榜的一部分。如今虽然可从惹兰叻昆迪（Jalan Legundi）绕过去，玩心大起的Sofea选择“抄捷径”，轻巧地跨过栏杆，走向树林较深处“探访”不知谁栽种的果树。

惹兰叻昆迪的两排店屋建于1960年代，Sofea说店屋仍在，但店家换了好几轮，食客所熟悉的三巴旺白米粉就在此。她也感叹店前的绿地变成了小型商业中心，总觉得破坏了原有的岁月感。

惹兰叻昆迪的店屋建于1960年代（小图，受访者提供），如今店家已换了几轮，后半段的私宅也建高了。

Sofea于2019年和两名友人开设“Jalan Sembawang Kechil.Singapore 27.”面簿账号，记录和分享更多回忆。她也为文物局前阵子推介的三巴旺历史步道提供珍贵照片和信息。