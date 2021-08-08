（新家室提供照片）

在保持整体性的大原则下，这间五房式组屋各个居室、区块和角落，既展现了设计变化，并体现出独特个性，细致地融合了极简工业风和日式家居风格。

风格的确立是家居设计的主轴，若一味空谈各种漂亮的琐碎元素，却不先为一体化的家居定调，那么最终的设计成品很可能沦为一个“四不像”。

不过也不须为家居调性太过纯粹或单一而担心。在保持整体性的大原则下，各个居室、区块甚至角落，都能够拥有可控的变化，从而体现出独特个性。而在总体与细部，整合与求变，匀妥与灵动之间巧做均衡拿捏，考验的就是室内设计师的功底。

本地家居、家具设计公司“新家室”（The Local INN.terior）的资深设计师陈添豪（Vincent Tan），在为位于兀兰这间五房式组屋一对年轻夫妇屋主设计时，就悉心聆听客户心声，实现各项诉求，也为整个家居在一致审美中，带来许多令人惊喜的小火花、小创意。

“客户希望拥有极简、通透、明亮的居室，也特别提到他们对日本无印良品（Muji）家装的欣赏。”陈添豪说：“但因为不像新式组屋那么房型规整、线条明快，这间组屋房型较旧，有一些看起来突兀的悬臂结构。要落实简洁明快的Muji风家居，就必须对这些悬臂，以及外露的线路铺陈‘下手’，以架设假墙（false wall）的方式来遮掩这些缺陷。”

小梳妆台既不占空间，也有办公、化妆多种用途。

除此之外，在房型结构或者说硬体结构上，陈添豪也做出改动。比如，他拆除了储藏室，为厨房增加面积；也拆掉主卧和一间客卧之间的墙，让两个房间相融；还为便于通行，为主卧和阳台开辟出一条通道——这一切，都是为更切合软装而做出的前置准备。

主卧可直通阳台。

颜色与结构有机结合

接下来，陈添豪为居室设定了主色调，以大片大白色搭配灰色，少不了的是最能体现和风的木色。“具体来说，这种木色是橡木色。这是为顺应和风格调做出的安排，而且色调清淡的橡木色和灰色非常搭配，和谐自然。”

当然，颜色要和结构有机结合，才能把设计巧思无遗展露。陈添豪在客厅和阳台之间安装了一扇橡木色的折叠门，关起这扇门时，客厅活脱脱像是一个“木质调”的温柔空间，阳台也成为一个适合休憩又保有隐私的小天地；打开时，与阳台接壤的客厅则顿显宽阔敞亮，阳台也摆放沙发，客厅因此有了延伸的视觉。为遮掩客厅天花板原本的照明走线，因此装设吊顶，虽然在纵向高度上有少许减少，但整个空间采用开放式概念，横向上让它毫无障壁，这也是扩容的好办法。

畅通的阳台是客厅的延伸。

“我也没有给地板和墙角交汇处包边，就是为让线条更流畅。”陈添豪说。

厨房也有好风景。没有被日式风格完全框限，陈添豪在某些部分使用水泥，比如墙面，而饰面和台面也没有一味强调木色，反而用灰色的美耐板（laminate），制造出一点工业感。并非彻底背离既定风格，仍以橡木色的悬吊橱柜来为和风“点题”。厨房一堵白漆装饰墙还刻意“镂空”，既给绿植的摆放留下位置，也给整间厨房增添悦然灵气。

厨房将工业感与和风相融。

“由此可见，和风与工业感是能相得益彰的，其实只要抓住两种设计思路中的共同点，比如说自然主义，在此基础上搭配、叠加，便能撞击出很好的效果。”陈添豪说。洗手间的装修也承接这一设计思维，工业感更提升了洗手间明亮度。

家中多方位可办公

两个衣柜相对而立，留出甬道。

这个家居中还有更跳脱的颜色，比如说深绿色。这体现在步入式衣帽间中，很有趣的是，衣帽间这两个衣柜相对而设，一个是妻子的，一个是先生的，其间留出甬道。双柜都采上半部深绿色，下半部橡木色的概念打造。陈添豪说：“这种颜色搭配的确少见，不过仍是相当美妙的对比。”

主卧仍回归到橡木色为主，突显宁谧气息。尤其是床后一整面块状橡木板墙，带来木造小物般的温馨，它看似只是一面墙，也是一个隐藏空间，这面墙的一侧，便是洗手间，木板墙完美地遮掩了洗手间的门，让卧室的宁静之美丝毫不被减损破坏。

主卧的木板墙带来温馨静谧。

主卧木板墙隐藏了洗手间的门。

为配合居家办公的趋势，陈添豪在这个家居中预留了适合办公的位置。与其特别指定一个家庭办公室，陈添豪说家中很多方位都可办公，比如阳台、餐室、岛屿形高脚餐台，甚至是主卧。“不必担心处处居家办公会让家居生活不得放松，这些自然又轻松的家居装置，反而会让你觉得办公会有闲逸心情，而不感忧闷。”

地点：兀兰

面积：1200平方英尺

装修时间：近两个月（因疫情延迟）

装修费：7万元