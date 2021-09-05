非猎奇非风月 聆听性工作者的故事

7月暴发KTV夜店感染群，一时间“夜店”进入公众视线。很多人忽然意识到，持续一年多的冠病疫情，重挫各行各业，夜店业者及相关服务工作者无一幸免。

性工作者社会地位低微，职业无法公开，疫情下很多时候得不到社会救援的资源。《联合早报》记者采访发现，本地性工作者和那些没钱买机票回家而滞留本地的性工作者在疫下维持生计的困境。 《联合早报》记者访问本地背景各异的性工作者，以及致力于保障性工作者权益的非盈利组织Project X，分享性工作者故事的另一面，了解他们穿梭于人妻、伴侣、家长、孩子等角色之间，疫下维持家计的难处。