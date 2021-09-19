大流行拦不住良缘 婚俗繁简各不同

农历八月到十二月是华人嫁娶旺季。虽然目前摆酒宴面对抗疫措施的局限，也无法出国蜜月旅行，但不少新人仍遵循传统结婚礼俗，过大礼、派喜饼，和亲友分享有情人终成眷属，共结连理的喜悦。

现代年轻人结婚时未必照搬传统，但多数会向父母敬茶，为亲友准备喜饼，既是传承也是致意。传统结婚礼品店和饼家受访时指出，随着生活方式的改变，传统习俗面对新时代的考验，他们更需扮演传承文化的角色，积极创新，善用科技，让婚嫁习俗代代相传。

