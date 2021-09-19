大流行拦不住良缘 婚俗繁简各不同 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄亿敏 摄影 / 陈渊庄 龙国雄 发布 / 2021年9月19日 5:00 AM 谭旨吟（右二）和陈俊强（右三）根据双方父母意见，安排婚嫁习俗细节。（陈渊庄摄） 字体大小: 小 中 大 农历八月到十二月是华人嫁娶旺季。虽然目前摆酒宴面对抗疫措施的局限，也无法出国蜜月旅行，但不少新人仍遵循传统结婚礼俗，过大礼、派喜饼，和亲友分享有情人终成眷属，共结连理的喜悦。现代年轻人结婚时未必照搬传统，但多数会向父母敬茶，为亲友准备喜饼，既是传承也是致意。传统结婚礼品店和饼家受访时指出，随着生活方式的改变，传统习俗面对新时代的考验，他们更需扮演传承文化的角色，积极创新，善用科技，让婚嫁习俗代代相传。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 结婚 喜饼 传统 电商平台 婚嫁 老字号 过大礼 应疫而生 陶艺热起来 咖啡面包独沽一味 烤成经典