20年代英国风排屋 处处可打卡

实龙岗外围的麦奈雅路有一小区带有淡淡英国风味，该区有一系列源自20年代的双层黑白排屋，由于结构古老独特，天花板特高，成为设计师挥洒创意的乐园。

私房菜在疫情年代极为流行，近期火红的娘惹私房菜Little Social更成为社交媒体上的热点，不仅因为食物可口，更因为私房菜地点，也就是主厨兼屋主杨椗翔（50岁）的住宅，有许多能够打卡登上社交媒体的精心设计角落。

屋外独特Ｌ形走廊

屋外独特的私人走廊也是这栋排屋的吸睛点。

位处麦奈雅路（McNair Rd）的这个单位与其他邻居相比的最大特点，是这是角落头单位，因此非常幸运地还有一个相当宽敞的花园，包括花园在内的面积为3600平方英尺。两层楼的这个单位楼下是客厅饭厅和厨房，楼上是两间卧房，共用厕所则在两层楼之间的楼梯界面。

20年代的排屋被麦奈雅路一带的组屋环抱，因为是角落单位还有一个大花园。

排屋的正门是停车场，但那其实是隔壁政府组屋的，但对前来享用私房菜的客人来说就极为方便。排屋大门前是一道围绕半间房子的Ｌ形走廊，屋主杨椗翔以各种热带植物如万年青和一些雕塑品，配合暗黄的灯光，为房子定下带有热带风情的氛围，若是傍晚到访，特别有异国情调。目前配合中秋节则用了不少灯笼装饰。屋外的若大花园还处于设计构思阶段，目前虽然只有草地没有植物，但杨椗翔希望将之设计成一个能与朋友或客人在星光下享用户外晚餐的空间。

饭厅大餐桌是宴客中心，天花板有五盏大型水晶吊灯，最近配合中秋佳节而挂上灯笼。

杨椗翔说，他之前在看房子的时候，深深被这排屋的古老韵味给吸引，这种风格的排屋在新加坡并不多，特别是还连带有个大花园和屋外走廊的更为罕见，所以即便只能租下不能购买，他也愿意。

楼下的空间主要分为三大块，分别是客厅、饭厅及厨房。楼下的一大特色是，房子四面墙都以中华花卉如金牡丹的墙纸包裹，成为房子的第一个吸睛点。杨椗翔透露，墙纸从他一个经营墙纸公司的友人处购买，由上海进口，大约买了32公尺的墙纸，花费大约$6000。选择墙纸除了因为好看，也省却了需要为整间房子上漆的麻烦，他日若不再续租也比较容易还原。为了营造不同的氛围，客厅与饭厅的墙纸图案有所不同，让客人能有从一个空间进入另一空间的感觉。

设计优雅的卧房带有淡淡的殖民地风。

带娘惹味的中国风

由于这是租下的房子，因此不能做太大程度的装修，杨椗翔因此亲自负责房子的整体设计，打造成一个适合宴客又能自住的舒适空间，主题定为带有娘惹味的中国风。

客厅和饭厅的共同点是与房子的历史搭配得完美，摆设了许多黑白照片，搭配的家具也有一种老上海的感觉，由老家搬迁过来的有法国巴洛克式沙发，也有老上海的橱柜及一些家传的刺绣，在一些适当角落出现的晶片和毛毯，以及一些用来点缀的老上海旗袍，都很特别。原来杨椗翔也是一名服装设计师，擅长设计带有中国风的服装，在家中摆设的旗袍都是他的作品。客厅还有一只屋主五年前从泰国买回来的白孔雀标本，是中心焦点，也是屋主宴客时客人必定打卡的角落。

步入饭厅是另一感觉，中心是一张能容纳八人的大餐桌，那是主人宴客的地点。餐桌上端的天花板也让人惊艳，虽然空间不大，但却吊了多达五盏大型水晶灯，为饭厅定下了气场，杨椗翔笑说饭厅的水晶灯格局让他想起了《歌剧魅影》的场景。餐桌上总会由一盆主人亲自动手制作的大型插花，搭配角落的一些植物，感觉像是将屋外走廊的绿意延伸到屋内。杨椗翔说，房子的内部装潢由他亲自设计，所有设计细节都配合他的生活方式，前后花了大约一个月。

饭厅的一边就是深长的厨房。由于杨椗翔近期也在家办私房菜，因此花在厨房的时间很长。他主打的私房菜以娘惹菜为主，300平方英尺的厨房内所有的厨房用品都储藏在随手可取的部位，有两个专业烘焙炉，整体设计以实用为基础。

楼上私人空间

厨房旁边的楼梯直上二楼，但在两个楼层之间的界面是共用厕所。这个厕所的特点是有个小阳台，若要通风能将通往阳台的门打开，这在本地业相当少见。二楼是两间卧房，长廊左侧的一间被打造成杨椗翔的工作间，尾端的一间为主人睡房，睡房外还有一个阳台，那是屋主休息和汲取灵感的空间，是他最喜欢的角落。

二楼卧房外的阳台是屋主修身养性的空间。

二楼长廊左侧是工作间，尾端是卧房。

杨椗翔坦言，房子是装饰多过装修，但这也花费了他大约5万8000元，其中最大的麻烦是重新铺设电线和一些细节的修饰。由于是老房子，在结构的处理方面面对不少限制，因此在做任何设计之前都得花更多时间做不同的考量。

整体而言，不仅是屋主杨椗翔对这间房子很满意，到访的很多客人也都赞不绝口。

地点：麦奈雅路一带

面积：3600平方英尺

装修／装饰时间：一个月

装修／装饰费：5万8000元

设计师：屋主