甘榜爪哇新艺术空间 鼓励跨界艺术家实验与创新

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉上个月中旬宣布，国家艺术理事会将在甘榜爪哇设立新的艺术空间，为本地跨界艺术家提供园地。

这项计划仍在萌芽阶段，细节明年才会公布。

艺理会文化与艺术空间规划司长陈素芬接受《联合早报》访问时指出，跨领域艺术家指那些并不固定在单一艺术类别，而是自如游走于文学、音乐、舞蹈、剧场等跨领域的艺术工作者。她以2020年青年艺术奖得主依尔凡·卡斯班（Irfan Kasban）为例，他的剧场艺术实践往往在文学、影视、视觉艺术与舞蹈之间互涉。

被问及本地是否出现更多跨领域艺术家，艺理会并未提供数据，陈素芬如此回答：“新加坡艺术场域越来越多姿多彩，我们发现越来越多艺术家倾向于走出单一艺术领域，走出自己的舒适圈，实验与探索其他门类艺术，丰富他们的创作。”

陈素芬透露，艺理会已经与艺术圈多次就此展开讨论，了解到年轻艺术家需要更多负担得起的园地让他们发芽、茁壮成长。因此艺理会与新加坡土地局合作，在甘榜爪哇设立实验性的艺术空间。艺理会认识到艺术家正探索创意表达方式，当局希望可以支持艺术家，鼓励他们实验与创新。

“艺理会希望甘榜爪哇计划将由艺术家领导，由艺术家与艺术团体经营，充分发挥他们的创意。”

希望不同领域艺术家真正混在一起

艺术家依尔凡接受电话访问时说，去年获得青年艺术奖后有机会跟部长分享年轻艺术家的困境，尤其新加坡寸土寸金，艺术家很难负担高额租金。

他认为冠病疫情期间，很多艺术家开始了跨界的艺术实践，他很高兴当局愿意给跨领域艺术家提供空间。

新艺术空间应该具备什么设施？依尔凡半开玩笑地回答：“如果有个游泳池会很棒，哈哈，总之是一些不同寻常的东西。”

对他来说，新空间不一定需要昂贵的高科技设备，此外本地艺术空间也已经有够多的办公室、会议厅、工作室、黑箱表演空间了。什么是跨领域艺术？依尔凡反问真的有所谓跨领域吗？他出身剧场，接触表演、导演、灯光设计等，对他来说，自己会走向跨领域是觉得呆在一个领域里头会变得无聊。现在需要的其实是能让不同领域艺术家真正混在一起，激荡彼此创意的空间，走进更多自己未知的领域。

据了解，充当艺术空间的是位于甘榜爪哇路的双层黑白屋。目前门牌52至56号的殖民地时代建筑，由土地局管理。根据黄友平《新加坡地名探索》，早在1842年本地报章就已经出现甘榜爪哇。早年此处是爪哇移民的村庄，他们多以农耕与养马为生，在附近的赛马场工作。甘榜爪哇也辟有一座洋人墓地，因此早年该地区俗称“红毛冢”。