烹调酸甜适中的猪脚醋挑食材有诀窍。大厨分享选哪一款甜黑醋，怎么挑选猪脚、文冬姜，以及怎么慢工熬煮这道非常下饭的滋补佳肴，赶快记下来。

猪脚醋，是粤菜中非常滋补的特色菜。这道酸甜适中的美味佳肴，也是不少妇女产后坐月子时的滋补佳品。

翡翠集团执行总厨符兴毅跟读者分享猪脚醋的食谱，他说，介绍这道猪脚醋是因为它的准备过程比较简单，食材也容易买到。况且，平时如果想吃猪脚醋，一般小贩中心或餐馆较为少见，就一些港式餐馆可能有卖。

翡翠集团执行总厨符兴毅的家人特别喜欢吃他煮的猪脚醋。

符师傅谈到猪脚醋的益处时说，它营养丰富，有帮助温经补血、散淤止痛、止血止呕、散寒开胃之功效。此外，猪脚醋也可达到养颜美肤，补充皮肤的胶原蛋白，能健脾胃、补气血、通乳汁，尤其适合产妇生产后补养身体食用。猪脚醋除了拌饭吃，还可以再加点麻油捞米线。

选对甜黑醋

烹煮猪脚醋的过程，醋的选择是关键。符师傅叮咛读者要注意选对的甜黑醋（见食谱），要是用了其他黑醋，比如天津黑醋、镇江黑醋或陈醋，煮出来的味道就不一样了。

在挑选食材方面，符师傅说，猪脚要挑新鲜和肥美的，“无论是选猪的前脚或后脚，它们的营养价值一样。如果让我选，我比较喜欢猪前脚，因为猪后脚骨多肉少。”

文冬姜要选比较嫩的，选姜时要留意它的外层，看上去较为粗糙、干和硬，切开后有一丝丝的粗纤维，一般是比较老的姜。

猪脚醋也是一道考验耐心的美食。

符师傅说，烹调这道菜肴时，要先煮甜醋和姜，用小火熬两个多小时，让醋提炼得更顺滑，使姜的辣味融入醋里，呈现甜中带微辣的香味，需要时间慢慢熬姜醋，急不来。

慢工出美食，尝了符师傅的猪脚醋，味道酸中有甜，甜中带辣，且有猪脚香味搀和在一起，香辣开胃、浓郁可口，是白饭“杀手”。

平时在家，符师傅也会煮猪脚醋给家人吃，“因为女儿和姐姐都特别喜欢吃。我每次煮，姐姐都会交代我多煮一点姜醋给她们带回家，好让她们想吃的时候，加入猪手就很快有得吃了。”

家人吃得开心，符师傅乐得在家常下厨，“尤其这两年，我在家里煮得特别多的时候，是在病毒阻断措施实施期间，或限制两人堂食的时候，因为太太和女儿都喜欢我煮的菜肴，她们赞说方便又快，哈哈！我是她们的御用厨师，因此我们比较少叫外送食物。”

谈到在家下厨喜欢煮的拿手菜，符师傅说，一般是家常菜，比如煲汤、鱼、虾、蔬菜，鸡肉、蛋之类，这些食材有很多不同煮法，煮三四道菜约15至20分钟就能完成。

家人最喜欢吃他煮的海鲜脆米泡饭，“我会在家自制脆米，熬海鲜汤，搭烤香的大地鱼或三五样简单又美味的小菜，配碗热腾腾的白粥。”

猪脚醋（10人份）

食材：猪蹄4公斤、文冬姜1公斤、陈公泰狗仔唛正糯米甜黑醋两瓶（每瓶750毫升）、八珍甜醋一瓶（600毫）、盐8克、冰片糖1包（400克）、芝麻油100克、鸡蛋6粒。

猪脚醋的食材中，猪脚讲究新鲜肥美。

做法：

1.将猪蹄切成小块，放入沸水汆烫约5分钟，除毛、洗净，滴干水分，搁置待用。

2.文冬姜去皮、洗净、抹干后拍松，备用。

3.把鸡蛋放入沸水煮约8至9分钟，把鸡蛋捞出后，去壳备用。

4.在一个大砂锅里，倒入正糯米甜黑醋、甜醋、冰片糖和盐，开小火煨煮。

5.在煮醋的当儿，用另一个炒锅小火干炒文冬姜约12至15分钟。去除锅里多余水分后，加入芝麻油，再倒入醋汤，用小火煨煮约两小时。

6.在煎锅上加入100克植物油，用中火煮猪蹄至猪蹄皮微焦。从锅中捞出猪蹄，将猪蹄加入醋汤。

7.用醋汤煨猪蹄约1小时，至猪蹄软烂。

8.加入煮熟的鸡蛋，盖上锅盖放置至少半小时，即可享用。