首届国际电竞运动会 女选手打开世界赛场 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄少伟 摄影 / 龙国雄 发布 / 2021年10月24日 5:00 AM 最新数据显示，亚洲近一半游戏玩家是女性，女玩家人数的增长率比男性更高。全球电竞业价值超过14.5亿元，比去年增长50%，这块商业大饼不容忽视，开发女性市场将是备受瞩目的新战场。12月在本地举行的首届国际电竞运动会增设女子组比赛，让女选手大显身手。女性要在男性独尊的电竞赛场争一片天，路程到底有多远？ 字体大小: 小 中 大 全球互联网基础设施日趋完善，主要国家和地区几乎人人智能手机在手，再加上冠病疫情促使居家时间增加，种种外在环境因素为电竞游戏发展提供了条件和机遇。本地创新企业和科技业者看好电竞游戏的市场潜力，有意在新加坡建设游戏产业生态。来临12月在本地举行的首届国际电竞运动会，将是新加坡游戏产业初试啼声之作。这个首届世界级电竞游戏大赛创设女子组比赛，正视电竞运动长期存在的女玩家受歧视的问题。然而，受访的女玩家指出，增设女子组比赛有助鼓励玩家入场，但女选手要打进顶级赛事，还是需要正面迎战男选手，争夺荣耀。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国际电竞运动会 电竞运动 百折千回说纸艺 授人以鱼之乐