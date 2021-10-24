首届国际电竞运动会 女选手打开世界赛场

全球互联网基础设施日趋完善，主要国家和地区几乎人人智能手机在手，再加上冠病疫情促使居家时间增加，种种外在环境因素为电竞游戏发展提供了条件和机遇。本地创新企业和科技业者看好电竞游戏的市场潜力，有意在新加坡建设游戏产业生态。

来临12月在本地举行的首届国际电竞运动会，将是新加坡游戏产业初试啼声之作。这个首届世界级电竞游戏大赛创设女子组比赛，正视电竞运动长期存在的女玩家受歧视的问题。然而，受访的女玩家指出，增设女子组比赛有助鼓励玩家入场，但女选手要打进顶级赛事，还是需要正面迎战男选手，争夺荣耀。